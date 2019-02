País enfrenta a pior crise humanitária do mundo.

Bruxelas atribui cerca de 162 ME para ajuda humanitária no Iémen

A Comissão Europeia anunciou hoje a atribuição de 161,5 milhões de euros para ajuda humanitária no Iémen, devastado pela guerra e que enfrenta a pior crise humanitária do mundo. Ao todo, o apoio da Comissão Europeia já ascende a 710 milhões de euros desde 2015.

O anúncio foi feito em Genebra, na Suíça, onde decorre uma conferência internacional sobre a crise humanitária no país do Médio Oriente, desencadeada em 2014 e que já se tornou numa das maiores do mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a situação já causou dezenas de milhares de mortos.

"Com este novo apoio, queremos permitir que os parceiros [organizações humanitárias] consigam fornecer mais alimentos, melhor nutrição, serviços de saúde, abrigo e saneamento”, acrescentou o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides.

4 Fatima Hadi, uma menina de 12 anos que sofre de malnutrição grave, é uma em milhões de crianças vítimas da pior crise humanitária do mundo. Foto: Essa Ahmed/AFP

Christos Stylianides adiantou ainda que Bruxelas "apoia plenamente os esforços" do enviado especial da ONU ao Iémen, Martin Griffiths, vincando que "só é possível avançar com uma solução política".

Quatro quintos da população em necessidade

Também hoje, a ONU abriu uma conferência de doadores para recolher 4 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros) de ajuda humanitária ao país. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou a "esmagadora catástrofe humanitária" em que cerca de 24 milhões de pessoas, quatro quintos da população total do Iémen, requer ajuda e proteção.

"Vinte milhões de pessoas não conseguem alimentar-se de forma eficiente a si próprios ou às suas famílias", disse Guterres na conferência de doadores, que decorre em Genebra. Segundo Guterres, quase dez milhões estão apenas a um passo da fome", acrescentou.

Segundo responsáveis, a missão da ONU está a ficar sem dinheiro, num país que enfrenta ainda um sistema de saúde devastado, falta de empregos, combates persistentes e as consequências da pior epidemia de cólera do mundo.

Lusa