Bruxelas aprova verba de 924 ME para Fundo Europeu de Defesa

Lusa Aprovada em 21 de março pelo Conselho da União Europeia (UE), a Bússola Estratégia oferece ao bloco comunitário um plano de ação ambicioso para reforçar a política de segurança e defesa da UE até 2030.

A Comissão Europeia desbloqueou uma verba de 924 milhões de euros para o Fundo Europeu de Defesa (FED), para investir nas capacidades de defesa estratégica, segundo foi anunciado esta quinta-feira.

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, Bruxelas adotou o segundo programa de trabalho anual do FED, com uma verba de 924 milhões de euros para este ano e introduzindo ainda “uma série de novas ferramentas que visam promover a inovação no domínio da defesa”.

Ministros aprovam documento para aumentar capacidade militar da UE Numa chamada sessão “Jumbo”, de ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, foi aprovado o documento criado há dois anos.

O programa de trabalho aborda um total de 33 temas estruturados em oito apelos a propostas – que serão lançados em junho – em áreas como cibersegurança, espaço ou combate naval.

O programa de trabalho visa as tecnologias e capacidades de defesa definidas na Bússola Estratégica.

Aprovada em 21 de março pelo Conselho da União Europeia (UE), a Bússola oferece ao bloco um plano de ação ambicioso para reforçar a política de segurança e defesa da UE até 2030, nomeadamente “aumentando a capacidade e vontade de agir, a reforçar a resiliência e a investir mais e melhor nas capacidades de defesa”.

A Bússola abrange todos os aspetos da política de segurança e defesa e está estruturada em torno de quatro pilares: agir, investir, parcerias e garantir a segurança.

