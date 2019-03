Anúncio oficial será feito a 3 de abril.

Brunei. Sexo homossexual e adultério punidos com pena de morte

Pena de morte por apedrejamento vai passar a ser aplicada a muçulmanos no sultanato do Brunei em casos de sexo homossexual e adultério, de acordo com informação divulgada por diversos grupos ligados à defesa dos Direitos Humanos e que tiveram acesso a documentos governamentais. O anúncio oficial só deverá ser feito no próximo dia 3, mas a decisão está tomada.

Citado pelas agências internacionais, um porta-voz do Ministério de Assuntos Religiosos do Brunei indicou que o sultão e primeiro-ministro Hassanal Bolkiah vai encarregar-se do anúncio oficial sobre as novas leis na próxima semana. A nova legislação tem por base a lei islâmica da Sharia, embora neste momento a homossexualidade já seja ilegal e castigada com penas até dez anos de cadeia. A partir da entrada em vigor das alterações, a legislação vai estabelecer chicotadas, apedrejamento e morte para muçulmanos considerados culpados de adultério, sodomia e violação.



Por outro lado, revelam ainda as agências, a mudança na lei passa a implicar também a amputação de membros em casos de roubo: um primeiro caso vale a perda da mão direita, a reincidência levará o ladrão a perder o pé esquerdo. Não se trata de uma inovação, até porque, em 2014, o Brunei colocou estas questões no Código Penal, mas nada foi aplicado devido aos protestos de organizações de defesa dos Direitos Humanos.



O Brunei, localizado no sudeste da Ásia, é governado desde 1 de agosto de 1968 por Muda Hassanal Bolkiah, plenipotenciário também em termos executivos.



