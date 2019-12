São 46 milhões os eleitores que esta quinta-feira estão chamados a votar nas eleições legislativas britânicas antecipadas que podem ser decisivas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Mundo 3 min.

Britânicos vão às urnas a pensar no Brexit

São 46 milhões os eleitores que esta quinta-feira estão chamados a votar nas eleições legislativas britânicas antecipadas que podem ser decisivas para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Abriram esta manhã as assembleias de voto no Reino Unido para as eleições legislativas antecipadas convocadas pelo governo britânico que podem marcar definitivamente o processo de saída deste país da União Europeia (UE). Desde 1923 que não se realizavam eleições em dezembro, quando os dias são mais curtos, frios e húmidos. São cerca de 46 milhões os eleitores britânicos que podem votar esta quinta-feira

Boris Johnson aparece nas sondagens à frente e promete concluir o brexit mas os conservadores parecem estar longe da maioria absoluta. Já o candidato trabalhista Jeremy Corbyn apresentou um programa de esquerda ambicioso com o qual espera convencer um eleitorado mais relutante. Se se confirmarem os números das últimas sondagens, o país pode voltar a cair num impasse com um parlamento capaz de impedir uma saída da UE como a que desejam os conservadores.

A equipa de campanha de Johnson, e o próprio candidato, começaram a mostrar sinais de nervosismo nas últimas horas e concentraram todos os esforços nas regiões que historicamente votaram no Partido Trabalhista, mas onde o Brexit obteve a maioria em 2016. São cerca de 50 círculos eleitorais, situados nas chamadas Midlands e no Norte de Inglaterra. Depende deles que os Conservadores alcancem a maioria desejada.

Jeremy Corbyn escolheu passar grande parte do seu último dia de campanha na Escócia. As sondagens antecipam que o Partido Nacional Escocês (SNP) obterá um grande resultado e vai superar os 35 deputados que tem atualmente.

O Partido Conservador vai tentar recuperar a maioria absoluta, perdida devido a expulsões e deserções de deputados insatisfeitos com o rumo do 'Brexit' e também devido ao desentendimento com o aliado Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte. No lado oposto, o Partido Trabalhista lidera a oposição na tentativa de travar o acordo negociado por Johnson com Bruxelas para completar o processo de saída da UE até 31 de janeiro, prometendo renegociar os termos e submeter o resultado a referendo.

A votos vão os 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento britânico, aos quais concorrem 3.322 candidatos, dos quais 1.124 mulheres, tendo os partidos Conservador (635), Trabalhista (631), Liberal Democrata (611), Verde (498) e Partido do Brexit (275) concorrido no maior número de circunscrições a nível nacional.

Ao longo das últimas semanas sondagens mostraram consistentemente uma vantagem confortável do Partido Conservador sobre o Trabalhista, mas o sistema de eleição em círculos uninominais por maioria simples [‘First Past the Post’] pode tornar o resultado imprevisível.

Em 2005, o Partido Trabalhista de Tony Blair garantiu uma maioria absoluta de 356 deputados com apenas 35,3% dos votos a nível nacional, apenas mais três pontos percentuais do que o Partido Conservador de Michael Howard, que se ficou pelos 198 deputados.

A redução da diferença entre os dois partidos nas últimas semanas aumentou a especulação sobre a possibilidade de um parlamento dividido.

Em 1992, as sondagens também sugeriram essa possibilidade, ou a de uma vitória do Partido Trabalhista de Neil Kinnock, mas no final John Major, sucessor de Margaret Thatcher, liderou o Partido Conservador numa quarta vitória com maioria absoluta consecutiva.

Uma sondagem feita à boca das urnas em comum para as três principais televisões britânicas BBC, ITV e Sky News será divulgada logo após as 22:00 locais (mesma hora em Lisboa), quando o processo de contagem dos votos vai começar, mas os principais resultados só são esperados durante a madrugada de sexta-feira.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.