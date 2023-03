A cidade quer acabar com o turismo destinado ao ‘red light district’ e ameaça com multas de 140 euros os visitantes apanhados em comportamentos impróprios.

Britânicos à procura de bebidas, droga e sexo? "Não venham", pede Amesterdão

Telma MIGUEL A cidade quer acabar com o turismo destinado ao ‘red light district’ e ameaça com multas de 140 euros os visitantes apanhados em comportamentos impróprios. O primeiro alvo é o Reino Unido, depois serão os países da UE.

Festas de finalistas e despedidas de solteiros para uma noite de "loucura" e para visitas às ‘coffee shops’, cerveja e encontros com mulheres do red light district não vão ser bem-vindas na cidade que acolhe cerca de 20 milhões de turistas por ano - muitos dos quais sem nenhum interesse no circuito cultural.



A câmara de Amesterdão está há anos desejosa de se ver livre da fama de destino para festejos juvenis, e esta semana lançou uma campanha de anúncios online no Reino Unido a avisar os jovens que arriscam uma multa de 140 euros se forem apanhados embriagados, inconscientes, a vomitar ou a urinar na rua.

“Querem vir a Amesterdão para uma noite de loucura? Não venham”. Os turistas ingleses que fizerem pesquisas na internet à procura de hotéis baratos ou despedidas de solteiro em Amesterdão receberão no seu computador um vídeo muito explícito onde se vê polícias a prender jovens com comportamentos considerados arruaceiros.

Segundo o aviso da câmara de Amesterdão, a campanha visa, numa primeira fase, os homens ingleses entre os 18 e 35 anos, mas poderá ao longo dos próximos meses dirigir-se aos habitantes de toda a União Europeia.

É bem vindo quem for aos museus, não ao ‘red light district’

Há anos que a cidade mais turística dos Países Baixos tenta recuperar a sua zona de canais para os habitantes que se sentem escorraçados pelas hordas turísticas. Com a covid-19, os holandeses perceberam que tinham mais a ganhar em acabar com o panfleto de Amesterdão como cidade permissiva e revendê-la internacionalmente como uma cidade de cultura e grandes museus – desde o célebre Rijksmuseum com grandes mestres da pintura ao Museu Van Gogh.

No final de 2021, quando se começava a abrir as fronteiras após os confinamentos, a câmara de Amsterdão lançou uma campanha online que lhe custou 100 mil euros - esta bem diferente - a encorajar as pessoas a visitar os vários pontos da sua grande herança cultural e avisando que os turistas desrespeitadores não seriam bem recebidos.

Há anos que é proibido beber álcool nas ruas – só é permitido nas esplanadas ou dentro de estabelecimentos de restauração – e no mês passado as autoridades locais proibiram também o consumo de cannabis fora dos locais autorizados.

Outras cidades aproveitaram também os confinamentos para, sob a pressão dos seus habitantes, pedirem aos turistas para ficarem longe. Foi o caso de Barcelona, a capital da Catalunha, há muitos anos aflita com o excesso de turismo e também com a fama de ser o local perfeito para viver ‘la vida loca’ no sul da Europa.

