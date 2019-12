A decisão do juiz do Chipre está a gerar polémica no Reino Unido que exige um "julgamento justo". Defesa acusa polícia de obrigar jovem a dizer que mentiu. Por interesses políticos.

Britânica é culpada por “inventar” ter sido violada em grupo, diz tribunal

O Tribunal do Chipre declarou ontem culpada a jovem britânica de 19 anos, por "injúria pública", por “inventar” ter sido violada por 12 jovens israelitas, em julho, num resort turístico onde trabalhava nas férias de verão.



Para o juiz Michalis Papathanasiou a ré tentou enganar o tribunal com declarações "convenientes" e "evasivas".

A sentença será lida a 7 de janeiro mas o veredito do juiz e todo o processo está a gerar polémica no Reino Unido e entre organizações de direitos humanos e de mulheres pelo modo como tem sido conduzido. Acusam o Chipre de imparcialidade e de “querer manter as boas relações com Israel”.

Governo Reino Unido vai agir

"O Reino Unido está seriamente preocupado com as garantias de julgamento justo neste caso profundamente angustiante e iremos abordar o assunto com as autoridades cipriotas", declarou ao jornal britânico The Guardian um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânicos.

O caso aconteceu em julho, num resort Ayia Napa onde a jovem de 19 anos estava a trabalhar. A britânica e um dos 12 israelitas que foram acusados, com idades entre os 15 e os 22 anos, foram para o seu quarto. Ela e o israelita decidiram ter sexo.

E foi nesse momento de sexo consensual que aconteceu a violação em grupo.

Como tudo aconteceu

Em declarações à polícia, a britânica contou que o primeiro jovem entrou no quarto às 12h30 e obrigou-a a fazer sexo. Ela pediu que parasse e ele chamou então os outros jovens. Segundo o Diário de Notícias que cita o Haaretz, os jovens colocaram-se em redor da cama e filmaram a violação, a rir-se. A jovem foi violada por vários elementos do grupo, enquanto outros lhe seguravam as pernas. Alguns usaram preservativo, outros não.

A jovem conseguiu fugir do quarto para o corredor do hotel toda nua, onde encontrou dois amigos que a levaram logo a uma clínica particular.

De vítima a suspeita

Após a denúncia na polícia os 12 israelitas, a maioria prestes a entrar na recruta militar foram detidos. Contudo, nesse mesmo mês, cinco deles foram libertados.

Ao tribunal três deles contaram que tinham feito sexo, mas fora consensual, pois conheciam a jovem do bar onde estava a trabalhar durante as férias, no resort.

Semanas depois, a britânica retirou a acusação e passou de vítima a suspeita. Os restantes israelitas foram libertados e viajaram imediatamente para Israel onde foram recebidos como heróis conta o The Guardian.

O caso fez manchetes no Chipre, Israel e Reino Unido.

Policia obriga a confissão falsa

Só que a defesa alega que a britânica foi obrigada a declarar que tinha mentido quanto à violação para retirar a acusação, escreve o The Guardian.

A confissão de que estava a mentir foi extraída após oito horas de interrogatório policial, foi um claro produto de coerção. Aliás, a confissão continha erros gramaticais de inglês e estava mal escrita, considerando a defesa que nem tinha sido redigida pela jovem.

A verdade é que a britânica ficou detida mais de um mês numa prisão em Nicosia, por falsas declarações e “ofensas imaginárias”. Foi libertada sob fiança, mas como as autoridades lhe retiraram o passaporte tem vivido em esconderijos na ilha, desde então.

Violações no julgamento

"Acreditamos que houve muitas violações de procedimentos e de direitos” impedindo um “julgamento justo", declarou a advogada de defesa, Nicoletta Charalambidou, citada pelo The Guardian.

No final do veredito, a jovem e a mãe saíram do tribunal com máscaras no rosto uma pintura de lábios costurados, oferecidas pela Rede Contra a Violência contra as Mulheres (NAVAW), que encheram o tribunal e se manifestaram no exterior durante a sessão.

“Estamos a planear recorrer da decisão no Supremo Tribunal e se a justiça falhar vamos levar o caso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos”, prometeu a advogada.

Entre as testemunhas chamadas a depor, um patologista forense conceituado no país, Marios Matsakis garantiu ao tribunal estar totalmente convencido de que “foi exercida violência” para com a jovem. Os arranhões e as contusões no corpo da britânica eram “consistentes com uma violação”, declarou.



Segundo as leis do Chipre, a jovem pode ser presa até um ano e multada em mais de mil euros.

"Vítima de uma necessidade política"

“Este certamente não é o primeiro caso de violação no Chipre e certamente não é a primeira vez que uma queixa de violação é ignorada, mas também ocorre em um momento muito significativo quando Chipre está a tentar reconstruir as suas relações com Israel tanto a nível económico como parceiro de defesa”, declarou Zelia Gregoriou, docente de estudos de género na Universidade de Chipre e membro NAVAW.

"Não há dúvida de que esta jovem britânica é vítima da necessidade de selar essa amizade política", vincou Gregoriou. E acrescentou: “Ela é um sacrifício essencial. Mas nós iremos ajudá-la”.

