A concluir a sua intervenção, Ursula Von der Leyen citou a poetisa britânica George Eliot: “Apenas na agonia da despedida compreendemos a profundidade do nosso amor”. “Amar-vos-emos sempre e nunca estaremos longe. Longa vida à Europa”, concluiu.

Brexit. Von der Leyen presta tributo a todos os britânicos que contribuíram para o projeto europeu

A presidente da Comissão Europeia prestou hoje tributo a todos os britânicos que contribuíram para a construção da União Europeia, durante o “quase meio século” de pertença do Reino Unido ao bloco prestes a chegar ao fim.

“Como presidente da Comissão Europeia, antes de mais quero prestar tributo a todos os britânicos que contribuíram tanto durante quase meio século de pertença do Reino Unido à UE, e penso em todos aqueles que nos ajudaram a criar as nossas instituições, pessoas como o comissário Arthur Cockfield, conhecido como o ‘pai’ do nosso Mercado Único, ou Roy Jenkins, presidente da Comissão Europeia que fez tanto para abrir caminho à nossa moeda única”, declarou Ursula Von der Leyen.

Na sua intervenção perante o Parlamento Europeu num debate que antecede a votação do Acordo de Saída do Reino Unido da UE pela assembleia – o último passo formal para a concretização do ‘Brexit’ dentro de dois dias - lembrou também os “milhares de funcionários europeus de nacionalidade britânica que devotaram as suas vidas e carreiras à Europa e que fizeram tanto para construir a nossa União”, afirmando que “farão sempre parte da família” europeia.

Sobre as relações futuras entre UE e Reino Unido, a presidente do executivo comunitário disse ser imperioso as partes manterem uma relação muito próxima, pois continuam a ter “muito em comum”, como por exemplo a sua convicção de que “as alterações climáticas devem ser combatidas com caráter de urgência”, pelo que devem “unir forças para proteger o planeta”, e ainda em áreas como a segurança e a cooperação para o desenvolvimento.

Relativamente ao acordo comercial que os 27 e Londres vão começar a negociar, Von der Leyen afirmou que a UE está a “considerar um acordo de comércio livre único, sem tarifas”, mas reiterou que há uma “pré-condição, que é as empresas europeias e britânicas continuarem a competir em plano de igualdade”.

“Não vamos expor as nossas empresas a concorrência injusta”, alertou.

A concluir a sua intervenção, Ursula Von der Leyen citou a poetisa britânica George Eliot: «Only in the agony of parting do we look into the depths of love” (“Apenas na agonia da despedida compreendemos a profundidade do nosso amor”).

“Amar-vos-emos sempre e nunca estaremos longe. Longa vida à Europa”, concluiu.

Também o principal responsável do Parlamento Europeu pelas negociações para o ‘Brexit’, Guy Verhofstadt, teve uma intervenção emocionada, lamentando uma vez mais a saída do Reino Unido da União Europeia.

“Penso poder dizer em nome de todos nós, de todos os grupos, que vamos ter saudades vossas”, declarou.

Sobre a votação de hoje ao final da tarde, salientou que a “luz verde” do Parlamento será a uma saída ordenada, não à saída propriamente dita de uma “grande nação”, que deu tanto à Europa, “culturalmente, economicamente, politicamente, e até o seu sangue em duas Guerras Mundiais”.

“Vamos ser claros: o voto de hoje não é um voto em favor ou contra o ‘Brexit’, é um voto por um ‘Brexit’ ordenado, contra um ‘Brexit’ selvagem. E vou ser muito honesto: se pudéssemos travar o ‘Brexit’ votando contra hoje, eu seria o primeiro a recomendá-lo, mas não é essa a questão que está hoje sobre a mesa”, admitiu.

A concluir, afirmou que “este voto não é um “adieu” (“adeus”), mas sim um “au revoir” (“até breve”).

Num dia marcado pela votação do Acordo de Saída, são de contraste os semblantes, e indumentárias, entre os 73 eurodeputados britânicos que estão de saída e que participam entre hoje e quinta-feira na sua última (mini-)sessão plenária do Parlamento Europeu.

Se, de um lado, os eurodeputados “europeístas”, designadamente os trabalhistas, pertencentes ao grupo dos Socialistas e Democratas, envergam hoje cachecóis com as cores do Reino Unido e da União Europeia e em muitos casos não escondem a sua emoção, outros, os eurocéticos, ostentam símbolos exclusivamente britânicos e sorriem, como é o caso de Nigel Farage, um dos “obreiros” do ‘Brexit’, que hoje até calçou meias coloridas com a bandeira do Reino Unido.

O Parlamento Europeu vota hoje cerca das 18:30 locais em Bruxelas (17:00 de Lisboa), o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, a derradeira etapa formal para a efetiva consumação do ‘Brexit’ na sexta-feira, 31 de janeiro.

A votação na assembleia europeia ocorre precisamente uma semana depois de a rainha Isabel II ter promulgado, em 23 de janeiro, o contestado e adiado projeto de lei que formaliza a saída do Reino Unido do bloco europeu, horas após a sua aprovação pela Câmara dos Lordes (câmara alta do Parlamento britânico).

Para ser aprovado, o Acordo de Saída pelo PE, indispensável para a concretização do ‘Brexit’, necessita somente de uma maioria simples dos votos expressos, estando garantida à partida a “luz verde” da assembleia europeia.