Brexit. UE e Reino Unido chegam a acordo histórico

AFP Foram dez meses de discussões renhidas mas nesta véspera de Natal a presidente da UE e o primeiro-ministro britânico encontraram um entendimento para pós-Brexit.

Após dez meses de duras negociações, a União Europeia e o Reino Unido chegaram na quinta-feira a um acordo histórico pós-Brexit sobre as suas futuras relações comerciais, o que lhes permitirá evitar um devastador "não acordo" para as suas economias no final do ano.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas. "Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado”, anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.

A uma semana do final do “período de transição” para a consumação do ‘Brexit’ e da saída do Reino Unido do mercado único, o bloco europeu e Londres evitaram assim um ‘divórcio’ desordenado, estabelecendo um acordo de comércio livre que regerá as relações futuras.

A conclusão bem sucedida das discussões, que começaram em Março, salvará ambas as partes de um "não acordo" que é ao mesmo tempo politicamente embaraçoso e economicamente prejudicial.

Último obstáculo: Pescas

As negociações têm estado nas mãos de Ursula von der Leyen e do Primeiro Ministro britânico Boris Johnson desde segunda-feira, que trocaram opiniões em várias ocasiões numa tentativa de quebrar o impasse sobre a pesca, o último obstáculo nas conversações. Apesar do seu baixo peso económico, o sector das pescas tem importância política e social para vários Estados-Membros, incluindo a França, os Países Baixos, a Dinamarca e a Irlanda. Mas os britânicos querem recuperar o controlo das suas águas e fizeram dele o símbolo da sua soberania reconquistada após o divórcio.

As negociações centraram-se na forma de partilhar os cerca de 650 milhões de euros de produtos pescados anualmente pela UE em águas britânicas e na duração do período de ajustamento para os pescadores europeus. Os europeus propuseram renunciar a 25% deste montante durante um período de seis anos, de acordo com uma fonte da UE. Na sua última oferta, os britânicos aceitariam esta percentagem, após um período de transição de cinco anos e meio, seguido de uma renegociação anual das regras de acesso recíproco às zonas de pesca, de acordo com uma fonte próxima das negociações.

O acordo entre a Comissão Europeia e o Reino Unido terá ainda de ser validado pelos Estados Membros, um processo que se espera demore vários dias.

Proeza em 10 meses

Em teoria, ainda há tempo suficiente para um possível tratado entrar em aplicação provisória a 1 de Janeiro, quando o Reino Unido, que deixou oficialmente a UE a 31 de Janeiro, terá abandonado definitivamente o mercado único. O texto, com cerca de 2.000 páginas, será então validado a posteriori pelo Parlamento Europeu. Sem o acordo, o comércio entre a UE e Londres passaria a ser exclusivamente ditado pelas regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), sinónimo de direitos aduaneiros, quotas e formalidades administrativas que poderiam levar a enormes engarrafamentos e atrasos de entrega.

Seria um cenário sombrio para o Reino Unido, afetado por uma variante mais virulenta do coronavírus. As outras áreas problemáticas - como resolver disputas e salvaguardas contra a concorrência desleal - foram resolvidos nos últimos dias.

A conclusão de um texto em apenas 10 meses - quatro anos e meio após o referendo de Junho de 2016 sobre Brexit - é um feito para Londres e Bruxelas, especialmente para um acordo desta magnitude que normalmente leva anos. Foram necessários dois anos e meio para negociar o Tratado de Retirada que selou a partida britânica, concluído no final de 2019, um texto que proporcionava segurança jurídica aos expatriados de ambos os lados do Canal e garantias para a manutenção da paz na ilha da Irlanda.

Com este acordo, a UE está a oferecer ao seu antigo Estado membro um acesso sem direitos e sem quotas ao seu enorme mercado de 450 milhões de consumidores. Mas esta abertura estará sujeita a condições estritas: as empresas do Canal terão de cumprir uma série de regras que mudarão ao longo do tempo nos domínios do ambiente, direito do trabalho e fiscalidade para evitar o dumping. Existem também garantias em matéria de auxílios estatais. Um mecanismo permitirá a ambas as partes ativar rapidamente contramedidas, tais como direitos aduaneiros, no caso de normas divergentes.

No caso de um "no deal", o Reino Unido teria perdido muito mais do que a Europa: os britânicos exportam 47% dos seus produtos para o continente, enquanto a UE vende apenas 8% das suas mercadorias através do Canal da Mancha.

Com Lusa

