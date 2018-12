Parecer da entidade contraria a ideia da União Europeia no sentido de que só uma decisão unânime dos 27 poderia inverter a saída do Reino Unido.

Brexit. Tribunal de Justiça da UE diz que Reino Unido pode reverter decisão

O Tribunal de Justiça da União Europeia revela que o Reino Unido pode travar o Brexit e reverter de forma unilateral a decisão de sair da UE sem qualquer necessidade de autorização por parte dos restantes 27. O parecer foi pedido por um tribunal escocês e rejeita o entendimento europeu no sentido de que apenas a decisão por unanimidade dos 27 Estados-membros poderia contrariar a marcha do processo de saída do Reino Unido.



O parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem sede no Luxemburgo, não é vinculativo e surge na véspera da votação do acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas e que tem sido muito contestado, inclusive por deputados da maioria conservadora que sustenta o governo de Theresa May.

May tem recusado de forma sistemática qualquer possibilidade de alterar o acordo ou de se realizar um segundo referendo sobre o Brexit, mas ainda no último fim de semana decorreram manifestações no Reino Unido a propósito do assunto.

Se nada for alterado, a saída do Reino Unido será automática a 29 de março do próximo ano.







