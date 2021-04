Arlene Foster tenciona abandonar o cargo no final de junho.

Brexit. Primeira-ministra da Irlanda do Norte anuncia demissão

Em plena crise política na Irlanda do Norte, com o regresso da violência às ruas das principais cidades, Arlene Foster apresentou a demissão da chefia do Governo e da liderança do Partido Democrata Unionista (DUP).

O anúncio foi feito um dia depois de ter chegado à imprensa notícias de uma revolta interna dos colegas de partido, deputados nos parlamentos de Belfast e de Westminster, contra a atual líder. Os unionistas temem um retrocesso eleitoral depois do acordo pós-Brexit para o Mar da Irlanda.

"Há pouco, chamei o presidente do partido para o informar que tenciono renunciar ao cargo de líder do Partido Unionista Democrata a 28 de maio e como primeiro-ministra da Irlanda do Norte no final de junho", afirma a declaração.

Foster referiu que tinha sido um privilégio servir como líder do partido e da região. "Estou contente por ter inspirado outras mulheres a entrar para a política e incentivá-las a tomar posse num cargo eleito".

