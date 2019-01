Notícia é avançada pela agência Bloomberg, citando fontes da União Europeia.

Brexit. Prazo pode ser alargado até setembro

O prazo de negociação do Artigo 50º do Tratado de Lisboa para que se concretize o Brexit pode ser alargado até setembro, segundo fontes diplomáticas citadas pela agência Bloomberg.

Numa altura em que a incerteza continua a pairar sobre o desfecho do Brexit e o prazo inicial de saída marcado para 29 de março parece cada vez menos concretizável, outras fontes indicaram ao jornal britânico The Times que estarão a ser analisadas as consequências legais de um adiamento até 2020.

Depois da rejeição do acordo sobre o Brexit pelo Parlamento britânico esta terça-feira, ontem a primeira-ministra Theresa May saiu triunfante da moção de censura apresentada pelo líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn.



Agora, May deve apresentar um plano B ao Parlamento na segunda-feira, tendo já iniciado negociações com os outros partidos.







