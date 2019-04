A fronteira entre as Irlandas é um assunto de discórdia entre os deputados britânicos e a primeira-ministra britânica Theresa May.

Mundo 4 min.

Brexit pode ajudar grupo armado Novo IRA

A fronteira entre as Irlandas é um assunto de discórdia entre os deputados britânicos e a primeira-ministra britânica Theresa May.

O Brexit está a facilitar o recrutamento de novos membros para a luta armada do Novo IRA (Novo Exército Republicano Irlandês), organização dissidente do IRA (grupo que reivindicava a união das duas Irlandas), responsável pela morte da jornalista Lyra Mckee durante os confrontos na Sexta-feira Santa, em Derry, na Irlanda do Norte. A afirmação é de um dos próprios líderes do grupo numa entrevista exclusiva ao jornal inglês The Sunday Times. "O Brexit obrigou o IRA a voltar. Este processo veio revelar que a Irlanda continua dividida. Por isso, seria um descuido da nossa parte não capitalizar esta oportunidade", afirmou.

Um dos principais problemas da concretização da saída da Reino Unido do Bloco Europeu poderá ser o regresso da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, pondo fim ao acordo de paz assinado na Sexta-feira Santa de 1998, após três décadas de sangrentos conflitos entre os dois lados. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e a sua vizinha, República da Irlanda é um país independente e membro da UE. Com o acordo de paz de 1998 eliminaram-se as barreiras físicas de passagem de pessoas e de bens e serviços pois ambos os lados fazem parte do mercado comum europeu e da união aduaneira. Mas tal poderá mudar em breve.

O Brexit colocou a questão da "fronteira" entre as Irlandas "como assunto da ordem do dia". Com a saída do Reino Unido da UE, a Irlanda do Norte teme agora que haja de novo uma fronteira, necessária para marcar a divisão entre o Reino Unido e o Bloco Europeu, embora a primeira-ministra britânica, Theresa May, já tenha dito, numa visita a Belfast, que tal não irá acontecer. Mesmo assim, as declarações não convencem os irlandeses e a verdade é que esta barreira tem sido um dos principais entraves do Brexit.

Neste cenário de indecisão e futuro incerto, o grupo terrorista, Novo IRA encontrou um espaço para se fortalecer, embora esteja consciente de que não tem apoios suficientes para levar a sua luta armada até ao fim e unir os irlandeses. "Aceitamos completamente que não podemos derrotar os britânicos militarmente, nem sequer expulsá-los da Irlanda, mas continuaremos a lutar enquanto estiverem por cá", garantiu o líder do grupo entrevistado pelo The Sunday Times.

"Os nossos ataques são simbólicos, são propaganda, mas continuarão e, enquanto o país continuar dividido, o IRA existirá", vincou o responsável da organização terrorista, em que uma das condições impostas para a realização da entrevista foi a proibição de publicar quantos elementos possui atualmente o Novo IRA.

"Desculpas" pela morte da jornalista inglesa

Segundo o The Sunday Times, a cúpula do Novo IRA levou meses até aceitar ser entrevistada e tal aconteceu só depois da morte da jornalista inglesa Lyra McKee, baleada enquanto realizava a reportagem de um confronto em Derry - segunda maior cidade da Irlanda do Norte - , a 18 de abril deste ano.

Foto: AFP

O grupo terrorista já reivindicou a morte da jornalista, declarando que se "tratou de um acidente" e pediu as "sinceras desculpas à família e amigos". Em comunicado enviado ao jornal Irish News considerou a morte de repórter de 29 anos "chocante" e que "não é algo que valorize a causa [do grupo armado]". A jornalista foi alvejada na cabeça por um homem de máscara, quando "se posicionava no lado das forças inimigas", justificou o Novo IRA.

"Não há nada que possamos dizer agora que vá reconfortar a sua família e amigos", disse o entrevistado ao The Sunday Times, explicando que os disparos "não foram intencionados", mas antes "uma resposta à chegada das forças da coroa [britânica], não um ataque planeado, foi uma reação espontânea à chegada da polícia fortemente armada". Contudo, admitiu que "não há nada que possamos dizer agora que não soe a uma desculpa".

De acordo com a agência Reuters, o Novo IRA foi criado em 2012, mediante a fusão de três dos quatros grupos nacionalistas armados. Em janeiro deste ano, o grupo reivindicou a autoria de uma explosão de um veículo armadilhado, em Londonderry. Em março, foram encontrados três pacotes com explosivos, dois nos aeroportos de Heathrow e London City, e um na estação ferroviária de Waterloo, todos no mesmo dia. Embora os ataques tenham sido evitados pelas forças policiais, o Novo IRA reivindicou a autoria destas ações.

O Brexit colocou a questão da "fronteira" entre as Irlandas "como assunto da ordem do dia", como vincou o líder do Novo IRA, que pretende "capitalizar" bem este impulso.

Paula Santos Ferreira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.