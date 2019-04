Nem união aduaneira, nem acordo à moda da Noruega, nem segundo referendo, nem nova extensão do artigo 50 - todas as possibilidades foram derrotadas. Governo vai reunir-se esta terça-feira para decidir os próximos passos. May pode submeter acordo de saída pela quarta vez ao Parlamento.

Mundo 2 min.

Brexit. Parlamento rejeita quatro possíveis alternativas

As quatro propostas que foram analisadas pelo Parlamento britânico como possíveis caminhos alternativos ao acordo de Theresa May no contexto do Brexit foram rejeitadas em votação cujo resultado foi revelado por John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns. A emenda C perdeu por 273-276; a D teve 261 votos a favor e 282 contra; a E perdeu por 280-292 e a G cedeu por 191-292. Nick Boles, defensor da emenda C, demitiu-se de imediato do lugar de deputado pelos Conservadores. Pouco depois, Stephen Barclay, ministro para o Brexit, anunciou que o Governo irá reunir-se esta terça-feira de manhã para decidir os passos seguintes. "A única opção é encontrar uma solução que permita a saída do Reino Unido através de um acordo", afirmou, deixando antever a possibilidade de May submeter pela quarta vez o seu acordo de saída ao Parlamento.

Bercow já fora o responsável pela seleção de quatro das oito emendas propostas para o debate, escolhendo a moção C, de Kenneth Clark, favorável a que qualquer acordo de retirada e declaração política negociada com a UE devesse englobar o compromisso para negociar uma união aduaneira abrangente e permanente com o Reino Unido e assegurar essa indicação na lei; com Nick Boles como defensor, a moção D tinha como epicentro um Mercado Comum 2.0, ou seja, um acordo do género do que a Noruega tem com a União Europeia, que garante a continuidade no mercado único europeu e a liberdade de movimentos, além de um acordo aduaneiro com a UE; a moção E, de Peter Kyle, sugeria que um acordo do Brexit fosse levado a referendo de confirmação antes da ratificação pelo Parlamento, portanto, queria um segundo referendo; enfim, a moção G, defendida por Joanna Cherry, indicava que, se a dois dias de o Reino Unido sair da UE não houvesse um acordo aprovado, o Governo deveria solicitar outra extensão do artigo 50.º. Em função dos prazos estabelecidos, isso representaria 10 de abril, data em que há um Conselho Europeu de emergência sobre o Brexit. Caso não fosse garantida a nova extensão, os britânicos deveriam revogar o artigo 50 do Tratado de Lisboa.

Recorde-se que na última quarta-feira estavam 16 possibilidades à disposição de escolha, tendo sido selecionadas oito, todas recusadas pelos deputados sem que se descortinasse um acordo acerca do caminho para o Brexit. Uma petição favorável ao cancelamento do Brexit recolheu mais de seis milhões de assinaturas e Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, afirmou: "Esfinge é um livro aberto em comparação com o Parlamento britânico".







