Brexit: Ministro-adjunto da Defesa demite-se

Guto Bebb é o quarto elemento do Executivo de Theresa May a afastar-se com argumento semelhante: mudanças na estratégia governamental sobre o Brexit.

Guto Bebb, deputado pelo Partido Conservador e ministro adjunto da Defesa do Governo do Reino Unido, demitiu-se na sequência de uma alteração à legislação aduaneira, protestando contra aquilo que considera ser uma cedência da primeira-ministra, Theresa May, desta vez aos defensores de um Brexit duro.

Em dificuldades devido à crise que as demissões geraram tanto no Governo como na sua liderança do Partido Conservador, Theresa May resolveu fazer uma cedência aos eurocéticos, traduzida numa emenda à leia que passou por pouco no Parlamento: 305 votos a favor e 302 contra.

Trata-se da quarta demissão no Executivo de May, depois das saídas dos ministros David Davis (Brexit) e Boris Johnson (Negócios Estrangeiros), mas também de Steve Baker, ex-adjunto de Davis.

Recorde-se que Jeremy Hunt, ex-ministro da Saúde, passou a tutelar os Negócios Estrangeiros, Matt Hancock ocupa a pasta da Saúde e o lugar que fora de Hancock na Cultura, Media e Desporto pertence a Jeremy Wright.

