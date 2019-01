Chanceler alemã pretende que "os danos sejam os menores possíveis".

Brexit. Merkel diz que ainda há tempo para negociar

Chanceler alemã pretende que "os danos sejam os menores possíveis".

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou hoje que "ainda há tempo para negociar" um acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), de acordo com as possíveis propostas da primeira-ministra britânica Theresa May.

"Lamento muito que a Câmara dos Comuns britânica tenha rejeitado o acordo ontem à noite [terça-feira]", referiu Angela Merkel, em declarações à imprensa.

"Nós queremos que os danos, e haverá em todos os casos, sejam os menores possíveis", disse a chanceler alemã, acrescentando que vão "tentar encontrar uma solução ordenada em conjunto".

Angela Merkel sublinhou que ainda há "tempo para negociar", mas referiu que, neste momento, o Governo alemão está a aguardar por propostas da primeira-ministra britânica.

Na terça-feira à noite, o parlamento britânico rejeitou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas, por 432 votos contra e apenas 202 a favor.

A dois meses e meio da data prevista para a saída britânica da UE, os deputados da Câmara dos Comuns rejeitaram de forma maciça o acordo de saída, apesar do último apelo feito pela primeira-ministra, imediatamente antes da votação, contra “a incerteza” que a rejeição do texto provocaria.

Lusa

