Brexit. May enfrenta moção de censura após chumbo do acordo

Maior derrota de sempre de um Governo no Parlamento do Reino Unido gera situação de enorme incerteza.

A primeira-ministra britânica Theresa May enfrenta hoje uma moção de censura no Parlamento, anunciada ontem pelo líder trabalhista, Jeremy Corbyn, na sequência da rejeição do acordo para o Brexit com números históricos. Na maior derrota de sempre de um Governo no Parlamento do Reino Unido, o documento foi chumbado por 432 votos contra e apenas 202 a favor, ou seja, 230 votos de diferença - muito superior ao desaire do trabalhista Ramsay MacDonald em 1924 (166 votos).

UK, EuropeElects analysis:



Biggest government defeats in the British Parliament



May, 2019: Brexit Agreement (230 votes) (final result)

MacDonald, 1924: Enquiry into Campbell Case (166 votes)

MacDonald, 1924: Housing Bill (140 votes)#Brexit #BrexitVote #BrexitDebate pic.twitter.com/kd5ANYsMKO — Europe Elects (@EuropeElects) January 15, 2019

Corbyn avançou para a apresentação da moção de censura desafiado pela própria May e classificando como "incompetente" a atuação do Governo em todo este processo. A primeira-ministra ripostou, não desistindo de conduzir o país rumo à saída da União Europeia. "Se a câmara confirmar a sua confiança neste Governo, irei reunir-me com os meus colegas, com os nossos parceiros do DUP (Partido Unionista Democrático) e com os responsáveis dos restantes partidos para identificar o que é necessário no sentido de termos o seu apoio", defendeu.

Ontem, depois do chumbo do acordo, alguns dos que votaram contra admitiram apoiar May e defendê-la da moção de censura e os eurocéticos do European Research Group também devem optar por votar a favor da primeira-ministra, face a um cenário em que a queda do Governo e consequentes eleições poderiam levar os trabalhistas ao poder. Mas 100 deputados estão já a preparar-se para lançar um movimento favorável à realização de um segundo referendo.



