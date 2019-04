"Esfinge é um livro aberto em comparação com o Parlamento britânico", referiu ontem o Presidente da Comissão Europeia em relação aos sucessivos vetos dos deputados ingleses.

Brexit: May anuncia que Reino Unido vai pedir novo adiamento da saída

"Esfinge é um livro aberto em comparação com o Parlamento britânico", referiu ontem o Presidente da Comissão Europeia em relação aos sucessivos vetos dos deputados ingleses.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que o Reino Unido vai pedir outro adiamento curto para a data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para depois de 12 de abril. Theresa May disse que a decisão foi tomada após um conselho de ministros que durou sete horas para discutir o atual impasse no parlamento relativo ao ‘Brexit'.

"Sei que há muitas pessoas que estão cansadas com os atrasos e constantes discussões que prefeririam sair sem acordo na próxima semana", admitiu, porém afirmou que "sair com um acordo é a melhor solução".

As quatro propostas que foram analisadas pelo Parlamento britânico como possíveis caminhos alternativos ao acordo de Theresa May no contexto do Brexit foram rejeitadas em votação na segunda-feira.



Recorde-se que na última quarta-feira estavam 16 possibilidades à disposição de escolha, tendo sido selecionadas oito, todas recusadas pelos deputados sem que se descortinasse um acordo acerca do caminho para o Brexit. Uma petição favorável ao cancelamento do Brexit recolheu mais de seis milhões de assinaturas. Também esta semana, Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, chegou mesmo a afirmar: "Esfinge é um livro aberto em comparação com o Parlamento britânico".



