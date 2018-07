Era o ministro da Saúde desde 2012 e para o seu lugar segue o ex-ministro da Cultura, Matt Hancock. Com a pasta cultural fica Jeremy Wright.

Brexit: Jeremy Hunt é o novo ministro dos Negócios Estrangeiros

Jeremy Hunt acaba de ser confirmado pela rainha de Inglaterra como novo ministro dos Negócios Estrangeiros, substituindo Boris Johnson, que se demitiu por discordância do plano da primeira-ministra, Theresa May, para uma saída suave da União Europeia.

O diário The Guardian recorda um artigo escrito por Hunt no Daily Telegraph, poucos dias depois do referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia, no qual o ministro apelava à permanência no mercado único. "A primeira parte do plano [de saída] deve ser clara quanto à nossa permanência no mercado único. Somos a maior nação de comércio do mundo. Moldámos o mundo e o mundo moldou-nos através da nossas história como país aberto ao comércio livre e defendendo-o mais do que ninguém. Não está apenas no coração do nosso sucesso económico - está também no coração da nossa identidade como uma das sociedades mais abertas, liberais e voltadas para o exterior. É por isso que o governo britânico deve acalmar os mercados e muitos investidores e empresários preocupados, quer no plano local, quer em termos internacionais, deixando claro que é um objetivo nacional explícito continuar no mercado único mesmo ao deixarmos as instituições da União Europeia", recordou o Guardian.

Hunt era ministro da Saúde desde 2012 e, no começo deste ano, rejeitara assumir a pasta das empresas. Antes de tutelar a área da Saúde, Jeremy Hunt fora ministro da Cultura e ministro para os Jogos Olímpicos entre 2010 e 2012.



Para o cargo de Hunt foi designado o ex-ministro da Cultura nos últimos dois anos, Matt Hancock. E, no cargo de ministro da Cultura, Media e Desporto, entre Jeremy Wright.

Foi ainda nomeado um novo procurador-geral: trata-se de Geoffrey Cox, advogado de 58 anos e deputado eleito pelo Partido Conservador desde 2000.

