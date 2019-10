O primeiro-ministro britânico propôs que a Irlanda do Norte se mantivesse durante quatro anos no mercado interno europeu para evitar o regresso da fronteira entre o norte e a República da Irlanda.

Brexit: Jean-Claude Juncker vê “progressos positivos” no plano de Johnson

Pela primeira vez, a União Europeia (UE) confirma sinais positivos do lado britânico perante a proposta apresentada na quarta-feira por Boris Johnson quando falta menos de um mês para a data previamente definida para iniciar o Brexit. O documento enviado a Bruxelas representa uma mudança na postura de Londres que propõe agora que a Irlanda do Norte se mantenha dentro do mercado único europeu pelo menos durante quatro anos, para evitar o regresso da fronteira entre o norte e o sul da ilha, onde se localiza a República da Irlanda, que se mantém no espaço comum europeu.



A UE reagiu de forma prudente mostrando disponibilidade para negociar. Durante uma chamada telefónica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, salientou que a proposta contém "progressos positivos no sentido de um acordo", embora tenha advertido que "ainda existem pontos problemáticos que terão de ser esclarecidos nos próximos dias". O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, salientou que o plano de Johnson "não satisfaz inteiramente os objetivos", mas mostrou-se disposto a "estudar pormenorizadamente as propostas e a consultar as instituições comunitárias" sobre a matéria, afirma o El País.

Foi no discurso de encerramento do congresso dos conservadores, em Manchester, para anunciar o conteúdo geral do plano, que Boris Johnson sublinhou que "em circunstância alguma" haverá controlos "na ou perto da fronteira da Irlanda do Norte". Uma frase medida até ao milímetro com a qual evitou reconhecer expressamente a necessidade de alguma forma de fiscalização aduaneira.

No âmbito desta nova abordagem, a Irlanda do Norte ficará sujeita a um duplo regime. Deixará, juntamente com o resto do país, a zona aduaneira da UE, pelo que terão de ser instalados postos de controlo nos dois lados da ilha da Irlanda. Mas, ao mesmo tempo, o território permanecerá alinhado com as regras do mercado interno europeu durante um período de quatro anos a contar do final do período de transição. Ou seja, até pelo menos 2025.

Esta intenção deixa ao critério do parlamento da Irlanda do Norte decidir se aceita esta situação desde o início e se a mantém no final do período de quatro anos. Se for rejeitado, o território funcionará ao abrigo do mesmo regime que o resto do Reino Unido.

Esta formulação que dá voz aos partidos da Irlanda do Norte serviu para que o DUP - o principal partido unionista que dá a maioria a Johnson em Westminster - apoiasse o plano. A perspetiva de Londres aumentar o financiamento do território também facilitou uma mudança de atitude do DUP.

O regresso da fronteira é uma questão que deixa as autoridades europeias apreensivas, uma vez que pode destabilizar uma zona que passou por várias décadas de conflito desde a independência da metade sul da ilha com os republicanos irlandeses a defenderem a reunificação de todo o território sob a alçada da República da Irlanda.

Johnson defendeu a sua proposta para a Irlanda do Norte como um conjunto de "medidas técnicas, construtivas e razoáveis em torno da natureza do que devem ser os controlos aduaneiros" e que a UE não deve ter problemas em negociar. "A alternativa é não haver acordo. Não é o que queremos, mas estamos preparados para essa possibilidade", alertou o político conservador. O primeiro-ministro britânico deu mostras de que não tinha intenção de respeitar a lei aprovada pela Câmara dos Comuns que obriga o governo a solicitar uma extensão do prazo estabelecido para o Brexit no caso de não se conseguir uma saída consensual.

