Brexit. Governo agenda debate no parlamento sexta-feira, mas não confirma terceira votação

Não foi divulgado se o acordo de saída da União Europeia irá a votos amanhã.

O Governo britânico agendou um novo debate sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) para sexta-feira, mas não confirma se vai submeter o Acordo de Saída ao parlamento pela terceira vez.

"Reconhecemos que qualquer moção que seja apresentada amanhã [sexta-feira] tem de respeitar a deliberação do 'speaker' [líder da Câmara dos Comuns] e essa discussão está em curso. Uma moção será submetida assim que for possível hoje mais tarde em nome da primeira-ministra", anunciou hoje a ministra responsável pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom, no parlamento.

Na agenda parlamentar para sexta-feira, que inicialmente não tinha previstos trabalhos na Câmara dos Comuns, aparece apenas que o debate será sobre "uma moção relativa à saída do Reino Unido da União Europeia".

Na quinta-feira, John Bercow reiterou a necessidade de alterações para que o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia seja submetido uma terceira vez.

"Para que não haja mal-entendidos, quero deixar claro que espero que o Governo atenda ao teste de mudança. Não devem tentar contornar a minha decisão", disse.

Na semana passada, Bercow tinha deliberado que não aceitaria uma terceira votação se fosse "a mesma proposta ou substancialmente a mesma".

O Parlamento precisa de aprovar o Acordo de Saída até às 23:00 horas de sexta-feira, data de saída prevista, mas entretanto adiada para 12 de abril, para que a União Europeia (UE) conceda uma prorrogação até 22 de maio.

O Acordo foi chumbado a 12 de março por 391 votos contra e 242 votos a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo o chumbo de janeiro por 432 votos contra e 202 contra, uma margem histórica de 230 votos.

