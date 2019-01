Os deputados britânicos vão votar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia a 15 de janeiro, anunciou esta terça-feira um porta-voz de Downing Street, confirmando uma informação avançada na segunda-feira pela BBC.

Brexit. Downing Street anuncia que acordo de saída é votado a 15 de janeiro

Votação estava inicialmente prevista para 11 de dezembro, mas foi adiada pelo Governo na véspera pelo risco de chumbo por margem significativa. A votação está agora confirmada para dia 15 deste mês.

Segundo o porta-voz, o ministro do Brexit, Stephen Barclay, vai abrir o debate na Câmara dos Comuns, nesta quarta-feira. Prevê-se que seja a primeira-ministra, Theresa May, a encerrar o debate no dia 15, a próxima terça-feira, antes da votação.

O “voto significativo”, como é conhecido, estava inicialmente previsto para 11 de dezembro, mas foi adiado pelo Governo na véspera devido ao risco de chumbo por uma “margem significativa”, justificou na altura a primeira-ministra, Theresa May.

Antes de ser votado, o texto poderá ser objeto de alterações propostas pelos deputados, as quais serão selecionadas pelo speaker, o líder do parlamento britânico, John Bercow.

O resultado da votação mantém-se muito incerto, dadas as objeções, sobretudo de deputados do partido Conservador e do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, à solução de salvaguarda conhecida por backstop, criada para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda caso não exista um acordo sobre as relações futuras no final de 2020.

Eurocéticos receiam que o país fique indefinidamente numa união aduaneira com a UE e sujeita a regras europeias sem poder sair unilateralmente, enquanto os unionistas contestam a imposição de normas diferentes na região da Irlanda do Norte relativamente ao resto do Reino Unido.