Brexit: Deputados britânicos rejeitam Acordo de Saída pela terceira vez

Saída desordenada está cada vez mais perto.

Os deputados britânicos rejeitaram hoje por 58 votos, agora pela terceira vez, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, abrindo as portas a um 'Brexit' sem acordo a 12 de abril.

Uma captura de vídeo do momento da votação desta tarde no parlamento britânico. Foto: AFP

O Acordo de Saída, de 585 páginas, estabelece os termos da saída do Reino Unido da UE para que se faça de forma ordenada e estabelece um quadro jurídico quando os Tratados e a legislação da UE deixarem de se aplicar ao Reino Unido.

O documento foi chumbado a 12 de março por 391 votos contra e 242 votos a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo o chumbo de janeiro por 432 votos contra e 202 contra, uma margem histórica de 230 votos.

Tusk convoca Conselho Europeu para 10 de abril

Donald Tusk convocou hoje um Conselho Europeu extraordinário para 10 de abril, depois de o parlamento britânico ter rejeitado pela terceira vez o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

"Na sequência da rejeição do Acordo de Saída pela Câmara dos Comuns, decidi convocar um Conselho Europeu para 10 de abril", anunciou Tusk na sua conta na rede social Twitter. Os deputados britânicos rejeitaram hoje pela terceira vez, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia, abrindo as portas a um 'Brexit' desordenado em 12 de abril.

Lusa