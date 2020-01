O Reino Unido e a União Europeia encetam a partir da meia-noite de sábado caminhos separados, após um "casamento" que se estendeu por 47 anos embora marcado por uma relação difícil.

Brexit. Conheça as principais datas deste longo processo

Lusa O Reino Unido e a União Europeia encetam a partir da meia-noite de sábado caminhos separados, após um "casamento" que se estendeu por 47 anos embora marcado por uma relação difícil.

O Acordo de Saída foi votado quarta-feira pelo Parlamento Europeu, permitindo a conclusão de um processo marcado por vários contratempos e adiamentos.



Seguem-se as principais datas para os próximos capítulos desse processo:

31 de janeiro

Dia do Brexit: O Reino Unido sai oficialmente da UE às 23h00 locais (meia-noite no Luxemburgo), data adiada três vezes, concretizando o resultado do referendo realizado em 2016, quando 52% dos eleitores votaram a favor da saída do Reino Unido.

Brexit. “Se não chegar a Inglaterra vou morrer a tentar" Atravessar o Mediterrâneo, contornar a polícia, invadir camiões e arriscar a vida para dar o salto. Há milhares de migrantes desesperados para chegar ao Reino Unido nestes dias de Brexit. A rota do sonho inglês passa mesmo ao nosso lado.

1 de fevereiro

Início do período de transição até 31 de dezembro de 2020, durante o qual o Reino Unido continua a respeitar as normas europeias a fazer parte do mercado único europeu.

25 de fevereiro

Estratégia de negociação dos 27 para o pós-Brexit deve ser aprovada no Conselho de Assuntos Gerais em Bruxelas para negociar um novo acordo de comércio e parcerias em áreas como a segurança.

1 de julho

Prazo para o Reino Unido prorrogar o período de transição por um ou dois anos, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já fez saber que não o pretende fazer.

Mais de 60 empresas financeiras transferiram-se para o Luxemburgo antes do Brexit Foram emitidas no ano passado 119 novas licenças para empresas financeiras, sobretudo em gestão de ativos.

31 de dezembro

Fim do período de transição, pondo fim aos laços entre a UE e o Reino Unido. Sem um novo acordo ou prorrogação do período de transição, setores como os do comércio e transportes, entre outros, correm o risco de sofrer grandes perturbações.