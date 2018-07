Ministro dos Negócios Estrangeiros deixa o cargo horas depois da demissão de David Davis, ministro para o Brexit. Alarga-se a crise no governo de Theresa May. Dominic Raab foi entretanto nomeado para suceder a Davis com a pasta do Brexit.

Brexit: Boris Johnson também sai

Ministro dos Negócios Estrangeiros deixa o cargo horas depois da demissão de David Davis, ministro para o Brexit. Alarga-se a crise no governo de Theresa May. Dominic Raab foi entretanto nomeado para suceder a Davis com a pasta do Brexit.

O ministro inglês dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, demitiu-se horas depois da saída de David Davis, ex-responsável pela pasta do Brexit, já substituído por Dominic Raab.



As demissões dos dois eurocéticos estão relacionadas com a recusa de apoio à vontade da primeira-ministra, Theresa May, em negociar uma saída suave da União Europeia (UE), questão que supera as linhas vermelhas definidas pelos eurocéticos do Partido Conservador.



De acordo com a imprensa britânica, a sequência de demissões surge depois de May ter obtido, dois anos depois do referendo que determinou o Brexit, aquilo que pensou ser um consenso no interior do Executivo quanto à futura relação comercial do seu país com a UE. Aprovada na sexta-feira, a estratégia deve ser apresentada esta semana em Bruxelas e estabelece "uma espécie de espaço para a livre circulação de mercadorias, algo que força o Reino Unido a cumprir uma norma europeia sem intervir na sua criação".



A reação de Johnson aos planos da primeira-ministra logo na reunião da passada sexta-feira fora bem explícita quando, segundo relatos de alguns dos participantes no encontro, considerou que eram "uma merda".

Ausente da cimeira de ministros dos Negócios Estrangeiros dedicada aos Balcãs que se relizou em Londres, a demissão de Johnson foi anunciada de forma lacónica por um porta-voz de Downing Street que usou apenas três frases: "A primeira-ministra aceitou, esta tarde, a demissão de Boris Johnson como ministro dos Negócios Estrangeiros. A sua substituição será anunciada em breve. A primeira-ministra agradece a Boris o seu trabalho".



Em declarações à BBC4, David Davis referiu que discordava da estratégia da primeira-ministra, mas mantinha o apoio a May. "Gosto de Theresa May e penso que é uma boa primeira-ministra", indicou. Para que possa existir uma moção de censura à liderança de May no Partido Conservador serão necessários pelo menos 48 cartas de desconfiança da sua bancada no Parlamento inglês, algo que levaria à queda também do Executivo.







