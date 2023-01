Brasileiros contam ao Contacto o que sentiram ao ver o ataque ao Congresso, em Brasília, no passado domingo. Reina a raiva, perplexidade e condenação dos responsáveis.

Brasileiros reagem a assalto ao Congresso. "O bolsonarismo é um cancro"

Ana Patrícia CARDOSO Brasileiros contam ao Contacto o que sentiram ao ver o ataque ao Congresso, em Brasília, no passado domingo. Reina a raiva, perplexidade e condenação dos responsáveis.

As imagens da invasão às instituições que representam os três poderes de Brasília - o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) - por parte de apoiantes do ex-presidente, Jair Bolsonaro, apanharam grande parte dos brasileiros de surpresa.

Mesmo após a tomada de posse do atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a ida de Bolsonaro para a Florida e o fim aparente da disputa presidencial, milhares de seguidores do antigo Governo tomaram a iniciativa de invadir propriedade estatal e causar danos irreparáveis, no que muitos consideram tratar-se de um "ato terrorista".

Brasil. Manifestantes invadem instituições obrigando a intervenção federal Apoiantes do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, invadiram no domingo as sedes dos três poderes do país, obrigando à intervenção federal para repor a ordem Cerca de 300 pessoas já foram detidas.

Para o brasileiro Gustavo Almeida, 32 anos, atualmente a trabalhar como manager numa empresa em Lisboa, as imagens não deixam margens para dúvida. "É surreal ver um país tão grandioso e diverso ser atacado por uma parcela golpista e terrorista. Tanta arte, história e respeito perdido. Espero que os responsáveis sejam punidos de forma severa e definitiva", afirma ainda surpreendido com o que assistiu à distância.

Cerca de 300 pessoas foram detidas e o Presidente brasileiro fez questão de dizer que as pessoas que participaram deste ato de vandalismo "vão ser encontradas e punidas".

Sheila Durão, 55, assessora do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, foca a sua consternação na figura do ex-presidente sem, no entanto, apoiar Lula da Silva. "A esquerda usurpou o Brasil sim, mas a direita, liderada pelo Bolsonaro conseguiu ser ainda pior. O retorno do Lula é culpa exclusiva do Bolsonaro, que não passa de um covarde que não sabe perder e que estimula e potencializa a discórdia e o que há de pior no ser humano. O bolsonarismo é um cancro com agressiva metástase e precisa de ser eliminado", diz a carioca.

Bolsonaro já reagiu às manifestações, mas comparou o momento com atos anteriores da esquerda. "Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra", escreveu no Twitter.

Perdas irreparáveis

Para Helena Alves, 37 anos, gestora cultural do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, importa ressalvar as consequências devastadoras deste ataque. "Cinco facadas numa obra do DiCavalcanti... são o pior da espécie humana. Não se pode subestimar a canalhice e a imbecilidade". Helena refere-se à pintura "As Mulatas", que estava no terceiro andar do Palácio do Planalto.

Outras obras também foram danificadas ou roubadas. O senador Randolfe Rodrigues (Rede Colaborativa em Gestão Pública-AP), denunciou o vandalismo num relógio dado de presente a Dom João VI, do século IX. "Acabei de chegar no Palácio do Planalto para receber o presidente Lula, o cenário é de caos! Obras de arte históricas foram destruídas, entre elas uma pintura de Di Cavalcanti e um relógio do Século XIX que foi dado de presente para D. João VI", escreveu nas redes sociais.

Os vídeos publicados nas redes sociais mostram a dimensão dos estragos.

Tiro no pé

Para Dodo Azevedo, 42, diretor e guionista brasileiro, esta iniciativa violenta dos bolsonaristas teve o efeito contrário ao desejado. "O ataque ao congresso foi uma ação de um tipo de extrem- direita que se diz antipolítica. Gente financiada por empresários do mercado, que é, em si mesmo, antipolítico. Acabou não conseguindo a adesão popular que esperavam ter, nem mesmo entre o povo que votou em Bolsonaro. Sem querer, sabotaram os próprios planos da extrema-direita."

Para além das centenas de pessoas já detidas pelas autoridades brasileiras, 40 autocarros que chegaram à capital brasileira com apoiantes de Bolsonaro também foram apreendidos.

Reações do mundo

O Presidente francês reiterou o apoio "incondicional" a Lula da Silva e ao atual Governo e que a "vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas".

A deputada democrata americana Alexandria Ocasio-Cortez também reagiu aos acontecimentos nas redes sociais exigindo a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua extradição dos Estados Unidos. " Quase dois anos depois do Capitólio dos EUA ser atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentar fazer o mesmo no Brasil. Devemos ser solidários com @LulaOficial governo democraticamente eleito. Os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida".

Cortez não é a primeira ou a única a estabelecer a comparação entre o ataque ao Capitólio, em Washington, e o que se passou em Brasília. A invasão do Capitólio aconteceu a seis de janeiro de 2021, levada a cabo por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Um comité de investigação já confirmou a responsabilidade de Trump na incitação ao ódio e ao levantamento popular. Resta saber se o mesmo vai acontecer a Bolsonaro.

