Brasileira ficou cinco meses infetada sem sintomas

Estudo divulgado pela Globo indica que mulher transportou o vírus ativo durante 152 dias, o caso assintomático mais longo conhecido até agora.

Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), publicado pela Globo mostra que uma mulher brasileira transportou o coronavírus durante 152 dias com o patógeno ativo, tornando-se no caso assintomático mais longo no tempo até à data em todo o mundo.

A mulher, profissional de saúde nessa região do Brasil, detetou os primeiros sintomas ligeiros ligados à covid-19 em março. Permaneceu em quarentena em casa durante alguns dias sob conselho médico e depois voltou às suas atividades habituais, sem qualquer desconforto.

Nesse sentido, as conclusões do Laboratório de Virologia Molecular sustentam a tese de que as pessoas infetadas, sem sintomas, são a principal causa da propagação da doença.

A investigação desenvolvida por Luciana Costa, Amilcar Tanuri e Teresinha Marta Castineiras, professores dos Institutos de Microbiologia e Biologia da UFRJ, incluiu testes de diagnóstico em 3 mil pessoas. Para além da mulher mencionada, foram também testados outros profissionais de saúde, que nunca tiveram sintomas mas transportaram o vírus durante dias ou semanas.

De facto, dos 50 indivíduos que deram positivo no teste covid-19, e que recuperaram fisicamente, 15% continuaram a ter coronavírus ativo durante períodos de tempo mais longos quando novos testes foram feitos. Especialistas alertaram que entre os casos confirmados, mesmo após os dias de isolamento recomendados, 40% ainda podem ser portadores do vírus pandémico.

Por outro lado, os peritos estão a tentar determinar se 35% das pessoas infectadas testadas desenvolveram anticorpos. No caso da mulher que teve o coronavírus durante cinco meses, descobriu-se que nunca teve este mecanismo de defesa do corpo.

Entretanto, o Ministério da Saúde daquele país sul-americano informa que, até agora, houve quase 4 milhões de infeções e mais de 121 mil mortes devido à pandemia global.

