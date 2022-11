Já no Estado vizinho de Santa Catarina foi celebrado este ano, pela primeira vez e a 23 de junho, o Dia Estadual do Grão-Ducado do Luxemburgo.

Homenagem

Brasil vai ter primeiro memorial em honra dos emigrantes luxemburgueses

A Prefeitura de Rio Negro, no Estado brasileiro de Paraná, vai inaugurar esta terça-feira um memorial em honra dos luxemburgueses que emigraram para aquela região do sul do Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, a inauguração vai ser feita no âmbito das comemorações do aniversário daquela autarquia e será o primeiro memorial do género no Brasil, para reconhecer os luxemburgueses que criaram raízes no Estado do Paraná, mas também na vizinha Santa Catarina.

Tal como a Rádio Latina tinha dado conta em junho de 2021, o "Memorial do Luxemburgo" vai ficar situado no antigo Parque Bley, onde Nicolau Bley Neto (neto de Nicolas Bley, pioneiro da emigração luxemburguesa para o Brasil em 1828) construiu a primeira unidade de produção termoelétrica para a região.

Além do memorial, a Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo (CCBRALUX) vai ser transferida de Curitiba para Rio Negro e passar a denominar-se Casa da Cultura Brasil-Luxemburgo.

Já no Estado vizinho de Santa Catarina foi celebrado este ano, pela primeira vez e a 23 de junho, o Dia Estadual do Grão-Ducado do Luxemburgo, por iniciativa da deputada local de origem luxemburguesa, Dirce Heiderscheidt.



