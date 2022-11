Segundo as autoridades. as vítimas mortais são duas professoras e uma aluna.

Brasil. Tiroteio em duas escolas faz pelo menos três mortos e 11 feridos

Pelo menos três pessoas foram mortas e 11 feridas, esta sexta-feira, no Brasil, num ataque com armas de fogo a duas escolas no estado de Espírito Santo (sudeste), disseram as autoridades.

Dois assaltantes entraram numa escola no município de Aracruz, e um deles disparou contra professores que ali estavam reunidos, matando duas mulheres e ferindo outras nove, disse o Presidente da Câmara Municipal, Luís Carlos Coutinho, à rádio CBN.

Foram então para outra escola, onde uma adolescente foi morta a tiro e duas pessoas ficaram feridas, disse a mesma fonte.

O Presidente eleito Lula descreveu o ataque como uma "tragédia absurda" numa publicação no Twitter.

"Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas", disse o presidente de esquerda, que tomará posse no dia 1 de Janeiro.

Explosão de licenças de porte de armas desde 2019

O vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, disse estar "consternado" com os ataques. "Manifesto minha solidariedade às comunidades escolares, famílias e aos amigos das vítimas", escreveu, também no Twitter.

Luiz Inácio Lula da Silva tem feito campanha contra a dramática explosão de licenças de posse e porte de armas durante o mandato do Presidente cessante de extrema-direita, Jair Bolsonaro, desde janeiro de 2019.

"Os últimos quatro anos são aqueles em que temos visto mais ataques nas escolas, pelo menos desde o início dos anos 2000", disse à AFP Bruno Langeani, gestor de projeto do Instituto Sou da Paz.

"Estamos convencidos de que o maior acesso às armas nos últimos anos sob o governo Bolsonaro facilitou este tipo de ataques", acrescentou.

No entanto, os tiroteios escolares continuam a ser relativamente raros no Brasil.

O mais mortífero ocorreu a 7 de abril de 2011, quando um homem de 24 anos abriu fogo na sua antiga escola nos subúrbios ocidentais do Rio de Janeiro, matando 12 estudantes, antes de tirar a sua própria vida.

Mais recentemente, a 13 de março de 2019, dois ex-alunos dispararam e mataram oito pessoas e feriram outras 11 antes de se matarem numa escola secundária em Suzano, na região de São Paulo.

