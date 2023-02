Os trabalhadores estavam em vinhas no sul do país, informou a Polícia Federal.

Exploração laboral

Brasil. Resgatadas 180 pessoas em situação de escravatura

Lusa Os trabalhadores estavam em vinhas no sul do país, informou a Polícia Federal.

As autoridades brasileiras resgataram 180 pessoas que trabalhavam em vinhas no sul do país em condições análogas à escravatura, anunciou esta quinta-feira a Polícia Federal.

A operação foi realizada na noite de quarta-feira na cidade de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina e o Uruguai.

"Os trabalhadores foram recrutados de outros estados", principalmente da Bahia (nordeste), por uma empresa de serviços, detalhou a polícia.

Um dos resgatados disse que os trabalhadores "não recebiam salário, recebiam empréstimos com taxas de juro elevadas e tinham a sua liberdade e mobilidade restringidas, além de terem sido agredidos fisicamente".

Responsável foi detido

O responsável pelo alojamento, que não foi identificado, "foi preso em flagrante delito" e depois enviado para o sistema penitenciário até que o sistema judicial determine a sua sentença por "redução de pessoas a uma condição análoga à da escravatura", explicaram as autoridades.

A operação de salvamento foi apoiada por vários organismos e forças de segurança, tais como o Ministério do Trabalho e a Polícia Rodoviária.

Segundo dados oficiais, o Brasil resgatou 2.575 trabalhadores em condições análogas à escravatura no ano passado em várias operações de inspeção, um aumento de 31% em relação a 2021.

