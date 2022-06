As buscas continuam e envolvem cerca de 250 polícias, militares e trabalhadores de salvamento, bem como dois aviões, drones, 16 barcos e vários veículos.

Amazónia

Brasil. Polícia detém suspeito de desaparecimento de jornalista e especialista

AFP As buscas para encontrar Dom Philips e Bruno Pereira, que desapareceram numa área remota da Amazónia no domingo, envolvem cerca de 250 polícias, militares e trabalhadores de salvamento, bem como dois aviões, drones, 16 barcos e vários veículos.

Seis pessoas foram interrogadas e um homem foi detido pela polícia por "suspeitas" de envolvimento no desaparecimento do jornalista e colaborador do The Guardian e do especialista em temas indígenas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Algumas testemunhas disseram tê-lo visto passar a toda a velocidade num barco na mesma direção do local onde Dom Phillips e Bruno Pereira foram vistos pela última vez.

A polícia disse que foi detido na posse de munições e drogas ilegais.

Jornalista britânico desaparecido numa área remota da Amazónia Também está desaparecido um funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai), segundo a organização indígena Unijava, que relatou ser alvo de ameaças.

"Estamos a investigar se existe uma ligação entre ele e o que aconteceu, mas de momento não sabemos", disse Carlos Mansur, secretário de segurança do Amazonas responsável pela polícia local, na quarta-feira.

Segundo ele, a polícia apreendeu alguns "materiais" em busca de "vestígios de sangue" mas, de momento, trata-se apenas de "suspeitas".

"Estamos a concentrar-nos na busca com a esperança de os encontrar vivos, quer tenham tido um problema com o barco, quer tenham entrado num troço qualquer do rio ou estejam algures na selva", acrescentou.

Caso mobiliza figuras públicas e grupos ambientalistas

A pressão cresce sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro, que foi acusado de ser lento no início das buscas, embora as primeiras 48 horas sejam frequentemente consideradas cruciais em tais casos.

O desaparecimento desencadeou a mobilização de figuras públicas e grupos ambientalistas e de direitos humanos.

"A luta para preservar a floresta tropical amazónica e proteger os grupos indígenas pertence a todos nós", declarou a lenda do futebol brasileiro Pelé, no Instagram, numa publicação acompanhada por um vídeo publicado na terça-feira pela desesperada esposa de Dom Phillips em que implorava às autoridades brasileiras que a ajudassem.

Na terça-feira, o presidente brasileiro chamou à expedição da dupla "uma aventura que não é recomendável". "Pode ter sido um acidente, eles podem ter sido executados", presumiu.

A Greenpeace afirmou em comunicado que o desaparecimento dos dois homens é uma consequência do "retrocesso ambiental que o governo Bolsonaro tem promovido vigorosamente em áreas protegidas e contra ativistas ambientais".

Bolsonaro não descarta que desaparecidos na Amazónia tenham sido executados "Realmente, duas pessoas num barco, numa região tão selvagem, não é recomendado", disse Bolsonaro, que acrescentou que naquela área "tudo pode acontecer".

O presidente da extrema-direita é acusado de encorajar invasões de terras indígenas para o agronegócio e a exploração mineira.

"Os povos indígenas do Brasil nunca foram tão atacados como nos últimos três anos", disse a Greenpeace, citando um relatório de 20 assassinatos de acivistas ambientais em 2020.

