A desflorestação e a pandemia de covid-19 são dois dos principais desafios que o Brasil enfrenta atualmente.

Brasil planta 200 mil árvores em homenagem às vítimas da covid-19

No Brasil familiares das vítimas da covid-19 em vários estados do país vão plantar 200 mil árvores em memória de pelo menos 200 mil vítimas da doença provocada pelo novo coronavírus. A ação, que começou no mês passado, deverá decorrer até 5 de junho, data que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Nas árvores plantadas encontra-se uma série de espécies nativas da Mata Atlântica como jacarandá, ipê e ingá. O plano inicial era plantar 6,5 mil árvores numa área de quatro hectares no interior do Rio de Janeiro, habitat do mico-leão-dourado cujo habitat foi reduzido a 2% da sua área original graças à acelerada desflorestação que o país enfrenta.



Brasil começou a vacinar O Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19, aplicou hoje a primeira dose da vacina contra a doença a uma enfermeira, em São Paulo, após a aprovação de duas vacinas pela entidade reguladora brasileira.

A iniciativa inclui parceiros do Programa Mundial do Meio Ambiente (PNUMA), e alguns dos cientistas mais respeitados do país, sendo a homenagem também dirigida aos trabalhadores de saúde que lutam para combater a pandemia.

O projeto decorre durante a Década da ONU para a Restauração de Ecossistemas, que termina em 2030. O objetivo é envolver a participação de organizações da sociedade civil para assegurar que as árvores nativas sejam tratadas de forma apropriada.

O Brasil contabilizou até ao dia 19 de janeiro um total de 211.511 óbitos associados à covid-19 e 8.575.742 casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a imprensa brasileira.

