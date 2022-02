O número de mortos e desaparecidos pode aumentar, não havendo ainda informações sobre o número de desaparecidos e feridos.

Mau tempo

Brasil. Pelo menos 38 mortos após inundações em Petrópolis, perto do Rio

AFP Pelo menos 38 pessoas morreram após fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra e inundações em Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, no Brasil.

"Até agora registámos 38 mortes", afirmaram esta quarta-feira os responsáveis pela defesa civil daquela cidade, localizada 60 km a norte do Rio, no sudeste do país.

O número de mortos mais do que duplicou desde o dia anterior (18 mortos) nesta localidade, que teve mais chuva em menos de seis horas do que estava previsto para todo o mês de fevereiro, de acordo com a agência meteorológica Metsul.

O número de mortos e desaparecidos pode aumentar, não havendo ainda informações sobre o número de desaparecidos e feridos.

O Brasil foi atingido nesta época por chuvas particularmente fortes - também na Bahia, no nordeste, e em Minas Gerais, no sudeste - que os especialistas associaram ao aquecimento global.

Mais de 180 bombeiros estiveram no local, juntamente com cerca de 400 militares, passando através da terra lamacenta nesta cidade montanhosa que foi outrora a residência de verão da antiga corte imperial para fugir ao calor do Rio.

Equipas especializadas de busca e salvamento foram enviadas para reforçar a operação de salvamento, apoiadas por veículos 4x4 e barcos.

A zona mais atingida de Petrópolis é o Alto da Serra, uma encosta que muitas famílias desciam esta quarta-feira, enquanto levavam os poucos pertences que conseguiam salvar, relata a AFP.

"Todas as pessoas na rua dizem que é um cenário de guerra", afirmou Wendel, um residente de 24 anos que tem estado a ajudar nos trabalhos de salvamento desde o dia anterior.

Enormes quantidades de lama engoliram as casas e arrancaram telhados de lata espalhados pelo chão. Uma grande quantidade de água continuava a fluir das colinas.

Muitos carros foram violentamente varridos pela corrente. Os negócios foram completamente inundados quando a água correu pelas ruas do centro histórico de Petrópolis.

