Dois suspeitos do desaparecimento já foram detidos.

Investigação

Brasil pede desculpas à família do jornalista desaparecido na Amazónia

Dois suspeitos do desaparecimento já foram detidos.

A Embaixada do Brasil no Reino Unido pediu na terça-feira desculpas à família do jornalista britânico desaparecido desde 5 de junho na Amazónia brasileira por ter informado erradamente que o corpo tinha sido encontrado. A Polícia Federal brasileira deteve esta terça-feira um segundo suspeito do desaparecimento do jornalista e do ativista Bruno Araújo Pereira.

"Lamentamos profundamente que a embaixada tenha transmitido ontem [na segunda-feira] à família informações que não se revelaram corretas", escreveu o embaixador, Fred Arruda, de acordo com o jornal The Guardian.

No início da manhã de segunda-feira, a mulher do jornalista Dom Phillips, Alessandra Sampaio, relatou a um jornalista da TV Globo ter sido informada sobre a descoberta de dois corpos na área de buscas por autoridades brasileiras, que contactaram familiares do jornalista no Reino Unido.

Na sequência da divulgação destas informações nos media locais e do Reino Unido, a Polícia Federal brasileira divulgou uma nota ressaltando que "não procedem as informações que estão sendo divulgadas a respeito de terem sido encontrados os corpos do Sr. Bruno Pereira e do Sr. Dom Phillips."

Dom Phillips, jornalista e colaborador do jornal The Guardian, e Bruno Araújo Pereira, ativista que militava em favor dos direitos dos indígenas, estão desaparecidos desde 5 de junho, no Vale do Javari, região remota e de selva na Amazónia brasileira perto da fronteira com Peru e Colômbia, onde realizavam uma investigação sobre ameaças de invasores e criminosos contra os indígenas.

No domingo, o Comité de Gestão de Crise, criado para coordenar as buscas e chefiado pela Polícia Federal brasileira, informou que o Corpo de Bombeiros havia encontrado uma mochila com um computador e outros itens pessoais dos desaparecidos.

A mochila foi amarrada a uma árvore numa área das margens do rio, cujo nível subiu nos últimos dias devido às chuvas, num local próximo à casa de Amarildo da Costa de Oliveira, mais conhecido como "Pelado".

Detido mais um suspeito

A Polícia Federal brasileira deteve esta terça-feira um segundo suspeito do desaparecimento de um jornalista britânico e de um ativista indígena.

Os responsáveis pela operação cumpriram um mandado de captura temporário emitido contra Oseney da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como "Dos Santos", por suspeita de envolvimento no caso, juntamente com Amarildo da Costa Oliveira, vulgo ‘Pelado’, que se encontra detido há uma semana.

Amarildo, irmão de Oseney, é por agora o principal suspeito por ter sido visto ameaçar o indigenista e a perseguir os desaparecidos num barco. Alguns dos pertences pessoais dos desaparecidos foram encontrados num local perto da sua residência.

O segundo suspeito "está a ser interrogado e será levado a uma audiência de custódia perante os tribunais" em Atalaia do Norte, um município do estado do Amazonas, segundo a polícia.

Em comunicado, a Polícia Federal, que coordena o comité de crise, anunciou ainda que foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão "tendo sido apreendidos alguns cartuchos de arma de fogo e um remo, os quais serão objeto de análise".

O Vale do Javarí, segunda maior reserva indígena do Brasil, é conhecido por ser palco de conflitos dominados pelo narcotráfico, roubo de madeira e mineração ilegal.

