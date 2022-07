"Você tem que ficar comigo até o fim, você não vai sair daqui até morrer", disse o marido, Luiz Antonio Santos Silva, com quem a vítima era casada há 23 anos.

Rio de Janeiro

Brasil. Mulher e dois filhos sequestrados durante 17 anos foram libertados

Uma mulher brasileira e os seus dois filhos foram libertados pela polícia em estado avançado de desnutrição após terem sido sequestrados em condições terríveis e durante 17 anos pelo marido e pai no Rio de Janeiro, disse na sexta-feira uma fonte policial.

“Os dois jovens, que dizem ser filhos da mulher e do suspeito, estavam amarrados, sujos e desnutridos”, explicou em comunicado a a Polícia Militar do Rio, que prendeu o pai da família.

As autoridades foram alertadas por uma denúncia anónima e a operação policial ocorreu na quinta-feira, em Guaratiba, bairro popular da zona oeste da cidade. A mulher e os seus dois filhos, de 19 e 22 anos, segundo a imprensa local, foram hospitalizados logo após a libertação, em estado de "desidratação e desnutrição grave", informaram os serviços de saúde municipais.

Segundo o site de notícias G1, a mãe da família disse às autoridades que às vezes passavam três dias sem comer e que eram constantemente vítimas de agressões físicas e psicológicas.

Vizinhos dizem que as denúncias já tinham sido feitas há dois anos

"Você tem que ficar comigo até o fim, você não vai sair daqui até morrer", disse o marido, Luiz Antonio Santos Silva, com quem ela era casada há 23 anos.

Mãe e dois filhos estavam em estado de desnutrição. Foto: AFP

Imagens reproduzidas nos meios de comunicação do Brasil mostram as duas crianças, adultas, com aparência de adolescentes devido à desnutrição. “Quando vimos o estado em que as duas crianças saíram, dissemos a nós mesmos que não teriam sobrevivido mais uma semana. Tentei falar com a mãe na ambulância, mas ela não conseguia fazer o menor som, estava muito fraca”, disse um morador de Guaratiba ao G1.

Vizinhos disseram às autoridades que o suposto torturador foi apelidado de "DJ" porque costumava aumentar a música para abafar os gritos das suas vítimas. Alguns afirmam que as denúncias já tinham sido feitas há dois anos, sem a intervenção das autoridades.

