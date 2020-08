Brasil já tem autorização para testar vacina da Johnson & Johnson

Prevê-se que até 7 mil voluntários participem no estudo que deverá começar em São Paulo. Esta é já a quarta vacina testada no segundo país mais atingido pela pandemia.

A farmacêutica norte-americana Johnson & Johnson já tem ordem para testar a vacina contra a covid-19 no Brasil, depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira (Anvisa) ter oficializado a autorização da realização de testes no país. De acordo com a imprensa brasileira, os primeiros testes em humanos deverão começar no estado de São Paulo, de resto, um dos que tem maior densidade populacional no maior país da América Latina.

Ao todo, prevê-se, que a última fase de testes da vacina tenha até 60 mil voluntários em todo o mundo. No Brasil serão sete mil. Segundo a imprensa brasileira, a ideia é que as pessoas se voluntariem tenham uma maior exposição ao novo coronavírus. Além de São Paulo, os testes vão realizar-se em 20 centros no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná.

Este é já o quarto estudo relacionado com vacinas contra a covid-19 que a Anvisa autoriza. Antes da Johnson & Johnson, também a Universidade de Oxford, no Reino Unido, a empresa Sinovac Research & Development Co. Ltd. em parceria com o Instituto Butantan e BioNTech e os laboratório Wyeth/Pfizer, tiveram luz verde para o ensaio clínico.

À CNN Brasil, o imunologista formado em Oxford, Gustavo Cabral, explica que o segundo país mais afetado pela pandemia tem o "ambiente perfeito para" a realização dos ensaios. "Temos que testar num ambiente onde as pessoas estarão susceptíveis a serem infetadas”, resume o especialista que também tem estudos acreditados em Berna, na Suíça.

