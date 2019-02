Entre as vítimas estão quatro jogadores de juniores do clube carioca.

Brasil. Incêndio no centro de treinos do Flamengo mata dez pessoas

Dez pessoas morreram, quatro delas juniores do clube, e três ficaram feridas na sequência de um fogo de grandes proporções que deflagrou no centro de treinos do Flamengo, na Vargem Grande, em plena zona ocidental da cidade do Rio de Janeiro.

"O incêndio começou no meu quarto. O ar condicionado começou a pegar fogo e eu saí correndo. Graças a Deus consegui correr e estou vivo", contou Felipe Cardoso, médio dos sub-17 do clube e um dos sobreviventes, no canal "Coluna do Flamengo".

A cadeia de televisão Globo, citando os bombeiros, conta que o alerta sobre o incêndio no Centro de Treinos Presidente George Helal, também conhecido como Ninho do Urubu, foi dado às 5h17 (hora local no Brasil). Além das dez mortes e de três feridos graves - identificados como jogadores das camadas jovens do Flamengo que dormiam no centro de treinos -, há ainda um ferido com extrema gravidade.



As equipas de investigação estão no local, procurando perceber as origens do incêndio.







