Brasil. Homem invade escola e mata quatro crianças com arma branca

Depois de matar três meninos e uma menina, o homem entregou-se à polícia.

Um homem de 25 anos invadiu esta quarta-feira, 5, uma escola infantil na cidade de Blumenau, sul do Brasil, e matou quatro crianças com golpes de machado, segundo as autoridades locais.

Além das quatro vítimas mortais, três meninos e uma menina, entre os cinco e sete, outras quatro crianças ficaram feridas e estão internadas no hospital da região.

O ataque aconteceu no início da manhã numa creche particular, a "Cantinho Bom Pastor". Segundo a polícia local, o homem saltou o muro da escola e, com um machado pequeno, atacou as crianças. Em seguida, entregou-se ao Batalhão da Polícia Militar. As autoridades estão a investigar se o assassino teve ajuda de outras pessoas.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva já condenou o ato de violência. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", escreveu no Twitter.

Segundo ataque em menos de 15 dias

O crime ocorreu na sequência de outro ataque violento há menos de dez dias em São Paulo, onde um aluno de 13 anos armado com uma faca matou uma professora e deixou outras três e um estudante feridos.

Segundo um levantamento da imprensa brasileira, desde 2011, mais de 10 escolas sofreram ataques no Brasil.

