Brasil falha em proteger crianças e adolescentes que fogem da Venezuela

Entre a última Cimeira Especial para a Ação Climática, que decorreu no final de Setembro em Nova Iorque, e a COP25 (de 2 a 13 de Setembro, em Madrid) deram-se alguns passo. O conceito ‘emergência climática’ acaba de entrar na agenda da União Europeia, não apenas nos discursos. É "a prioridade" e é "para já" dizem os responsáveis políticos, com medidas concretas a caminho. E as instituições também já começaram a tomar medidas. Veja as ações mais importantes dos últimos dois meses.