Luiza Helena Trajano anunciou a criação do movimento "Unidos Pela Vacina", que vai auxiliar o Sistema Único de Saúde na aquisição de vacinas.

Brasil. Empresária cria movimento para "vacinar todos os brasileiros até setembro"

Luiza Helena Trajano, fundadora da empresa Magazine Luiza e uma das mulheres mais ricas do Brasil, está (como todos os brasileiros) preocupada com a atual situação pandémica no país e o atraso na vacinação.



Por isso, a empresária anunciou esta semana a criação do movimento "Unidos pela Vacina", em coordenação com o Grupo Mulheres do Brasil, que tem mais de 75 mil participantes. O objetivo é claro e ambicioso. "Queremos vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano", disse Trajano.

A atuação do movimento não passa por comprar diretamente as vacinas, mas em auxiliar o Sistema Único de Saúde (SUS) a garantir essa compra, transporte e distribuição o quanto antes. Estará ja agendada também uma campanha nacional de incentivo à vacina para convencer aqueles que ainda estão reticentes.

No Instagram, Trajano foi clara em separar saúde de interesses políticos, o que pode soar com uma indireta ao atual Presidente do Brasil Jair Bolsonaro, que tem sido acusado de má gestão da crise sanitária. "A gente não discute política, não procura culpado. A gente discute sim, como levar a vacina até todas as pessoas do nosso país. Queremos ajudar a garantir que as vacinas cheguem a qualquer ponto do país, superando todo e qualquer obstáculo".

Até ao momento, o Brasil conta 232.170 óbitos e 9.548.079 novos casos de covid-19 desde o início da pandemia, sendo um dos países do mundo mais afetados.

Prioridades trocadas

Esta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro determinou hoje que o Governo, presidido por Jair Bolsonaro, defina uma ordem de preferência, entre os grupos prioritários, para a vacinação contra a covid-19.

Apesar de o Plano Nacional de Vacinação do país indicar que 77,2 milhões de pessoas pertencem aos grupos prioritários, incluindo idosos e médicos que atuam na linha de frente do combate à pandemia, o Supremo admitiu não haver clareza sobre que grupos deveriam ser vacinados em primeiro lugar, face a um cenário de escassez de imunizantes, pedindo agora que seja atribuída uma ordem que siga critérios científicos.

"Determino ao Governo Federal que divulgue, no prazo de cinco dias, com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respetivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19”, frisou o magistrado Ricardo Lewandowski.

"Ao que parece, faltaram parâmetros aptos a guiar os agentes públicos na difícil tarefa decisória diante da enorme demanda e da escassez de imunizantes, os quais estarão diante de escolhas trágicas a respeito de quais subgrupos de prioritários serão vacinados antes dos outros. Os noticiários têm dado conta de que não há uma racionalidade nessa primeira distribuição, insuficiente para todos os milhões de brasileiros com perfil de prioridade", acrescentou o juiz, citado pela imprensa local.

A vacinação de grupos prioritários no Brasil teve início no mês passado, mas, desde então, o país tem enfrentado dificuldades para a importação de matéria-prima para a produção dos imunizantes.

Com agências.

