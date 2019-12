O Brasil foi distinguido pelos ambientalistas da Climate Action Network na Cimeira do Clima, em Madrid, com o prémio 'Fossil of the Day'.

Brasil é uma das "maiores ameaças" ao Acordo de Paris

O Brasil foi "eleito" hoje o vencedor do Prémio Colossal do 'Fossil of the Day' pela organização Climate Action Network, no âmbito da COP25, cimeira do clima, em Madrid, por representar uma das "maiores ameaças" ao Acordo de Paris.

"No dia de hoje, o ganhador do fóssil colossal pode não ser uma surpresa para muitos. Mas superou outros ao destruir concretamente o clima no solo e nas negociações, atacando e assassinando pessoas que trabalham para proteger os nossos ecossistemas únicos, os povos indígenas", anunciou o apresentador do prémio, no centro de convenções de Madrid.

O apresentador do galardão atribuído pela Climate Action Network (CAN) acrescentou que, "conhecido como o 'capitão da motosserra', [o presidente Jair] Bolsonaro conseguiu matar as políticas ambientais que ajudaram o Brasil a alcançar seu recorde de redução de emissões na última década".

O resultado, continuou, "foram as maiores taxas de desflorestação, um aumento nas invasões de terras e o assassinato de três líderes indígenas apenas nesta semana", que provocou uivos e vaias de jovens presentes.

Todos os dias da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP25), em Madrid, que decorreu entre 02 e 13 de dezembro, a organização não-governamental CAN atribuiu o troféu 'Fóssil do Dia', para criticar os países que estavam a emperrar as negociações e instigá-los a ter mais ambições climáticas.

No último dia da COP25, que deverá ser prorrogada por mais algumas horas até ao anúncio do encerramento, se de facto os países conseguirem acordar no livro de regras do Acordo de Paris, especialmente as que dizem respeito ao artigo 06 que trata da definição do mercado de carbono.

O prémio 'Fóssil do dia' foi realizado pela primeira vez nas negociações climáticas em 1999, em Bonn.