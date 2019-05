Autora de livros de adoção refere que o sistema em Portugal é mais justo. No Brasil e EUA as crianças institucionalizadas são tidas como "transações comerciais".

Mundo 4 min.

Brasil. Crianças desfilam para serem escolhidas para adoção

Autora de livros de adoção refere que o sistema em Portugal é mais justo. No Brasil e EUA as crianças institucionalizadas são tidas como "transações comerciais".

Crianças institucionalizadas com idades entre os quatro e os 17 anos desfilaram na "Adoção na Passerelle" num centro comercial do Brasil, apresentando-se como ‘candidatos’ disponíveis para adoção por famílias interessadas. Os meninos e meninas "produzidos" e "com maquilhagem" desfilaram num estabelecimento comercial em Cuiabá, na capital brasileira de Mato Grosso, no passado dia 21, o que provocou uma onda geral de críticas e indignação.

O evento organizado pela Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB-MT) em parceria com a Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara), foi até divulgado em publicações com imagens das crianças e jovens a desfilar na passerelle.



A exposição dos menores despertou indignação nas redes sociais após a divulgação de publicações que incluíam mesmo fotos das crianças e adolescentes a caminhar sobre o palco montado para o desfile. "Indignação", "absurdo", "vergonha", "desrespeito", "violência", e "exposição degradante e vexatória de crianças". As críticas sobre o evento 'choveram' nos comentários do Facebook da Ordem dos Advogados da secção de Mato Grosso com alguns internautas a considerar que as crianças foram tratadas como "bichos".

"Sou adotado, mas tive a sorte de ser adotado aos cinco dias de vida. Fico imaginando se tivesse que passar por isso. Desfilar que nem uma mercadoria pra ver se agrado e encontro uma família pra mim. O Brasil definitivamente não é para amadores. Eu já perdi literalmente qualquer esperança aqui", escreveu um internauta, citado pela Marie Claire Brasil.

Mas para os promotores da iniciativa, não só o evento iria dar visibilidade a estes menores, como teriam também teriam a oportunidade de "se produzir"."Será uma noite para os pretendentes - pessoas que estão aptas a adotar - poderem conhecer as crianças, a população em geral poderá ter mais informações sobre adoção e as crianças em si terão um dia diferenciado em que elas irão se produzir, cabelo, roupa e maquilhagem para o desfile", afirmou a presidente da Comissão de Infância e Juventude da OAB-MT e da Comissão Nacional da Infância, Tatiane de Barros Ramalho, em entrevista ao portal brasileiro Olhar Direto. E acrescentou: "O que os olhos vêem o coração sente".

Perante toda a polémica a Ordem dos Advogados viu-se obrigada a justificar-se. “Nunca foi o objetivo do evento (…) apresentar as crianças e adolescentes a famílias para a concretização da adoção”, declarou em comunicado. E acrescentaram: “Nenhuma criança ou adolescente foi obrigado a participar do evento e todos eles expressaram aos organizadores alegria com a possibilidade de participarem de um momento como esse”.

Mas nem a justificação acalmou as críticas que se multiplicaram na caixa de comentários. "Este desfile expôs crianças em situação vulnerável", afirmou uma internauta. "Foi um tiro no pé", escreveu outro.

Crianças vistas como uma "transação comercial"

Em Portugal, o processo de adoção é muito diferente de países como o Brasil ou EUA. Na verdade, os desfiles ou feiras de adoção são comuns em alguns sítios. Ana Kotowicz, mãe de duas meninas adotadas e autora de dois livros sobre a temática explica ao Contacto que, em Portugal, a família que adota uma criança só a conhece quase na parte final do processo.

"Só depois de nos darem o dossier sobre aquela criança ou crianças e de nós termos concordado é que a iremos conhecer. Até então, nem sequer uma fotografia nos mostram", conta Ana Kotowicz recordando que foi assim com o seu processo de adoção das duas meninas irmãs, na altura com quatro e cinco anos.

Um sistema que "me parece mais justo e que se centra primeiro no interesse da criança que é afinal o que é importante", vinca a autora de "Reis Procuram Príncipes", - um livro infantil que explica a adoção aos mais novos - e "Adotar em Portugal - um guia para futuros pais".

Tanto no Brasil como nos EUA, é dada a possibilidade às famílias de escolher as crianças e adolescentes a adotar através de catálogos de fotografias que existem em sites das agências de adoção ou em feiras. Nestas últimas as famílias e as crianças disponíveis para adoção passam um dia juntos. "Em sistemas como este acho que há sempre uma objetificação da criança, ela é exposta como um produto e eu acho isso gritante", sublinha esta mãe que é também jornalista. E acrescenta que o sistema norte-americano está a ser alvo de muitas críticas. "Até pessoas que foram adotadas deste modo e hoje já adultas estão a insurgir-se contra esta forma de adoção, considerando-a uma transação comercial", conclui.

"Aqui privilegia-se o interesse da criança, a sua proteção acima de tudo. É a criança que irá ser adotada, e tudo é desenvolvido nesse sentido, e não a família que irá adotar uma criança, como parece ser o foco em países como os EUA", explica Ana Kotowicz. Em suma, "cá procura-se pais para a criança e não crianças para pais, como nos EUA".

Paula Santos Ferreira