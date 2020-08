Depois da onda de críticas nas redes sociais, a cadeia de supermercados que cobriu o corpo com chapéus de praia disse que 'protocolos para que as lojas sejam fechadas quando fatalidades como essa aconteçam já foram alterados'.

Brasil. Carrefour mantém a loja aberta com um trabalhador morto no interior

Vítima de morte súbita, por enfarte, numa loja da Carrefour em Recife, Pernambuco, o representante de vendas de 53 anos não foi retirado da loja que preferiu manter as portas abertas.

Como mostram as fotografias, entretanto partilhadas nas redes sociais, a cadeia de supermercados cobriu e isolou o corpo do representante de vendas com chapéus de praia e caixas de cerveja. De acordo com a imprensa brasileira, Moisés Ferreira morreu por volta das 8h. O corpo só foi retirado do local às 11h, depois da chegada da equipa do Instituo Médico Legal.

😱 DE NOVO #carrefour ?



Moisés Santos era funcionário do Carrefour no Recife



Ele teve um mau súbito e faleceu dentro do estabelecimento



Para não fechar a loja,eles cobriram o corpo com guarda-chuvas



"Morreu na contramão atrapalhando o público"



Descanse em paz, senhor Moisés pic.twitter.com/j0xONLXLPw — jairmenstruado (@jairmenstruado) August 19, 2020

Em entrevista à Globo, outro representante de vendas que trabalhava no local, confirmou que “o homem tinha 53 anos e trabalhava como representante de uma empresa de alimentos" e que o corpo "ficou lá das 7h30 até as 11h".

A pouco tempo atrás um segurança do Carrefour matou um doguinho.

VOCÊ AINDA VAI AO CARREFOUR? #naocompremnocarrefour pic.twitter.com/l3f3vOg4Qj — ainda sofro por One Direction (@Niih_br00) August 19, 2020

Política da empresa

Em resposta à indignação que catapultou o hasthag #nãocompremncarrefour para um dos temas mais comentados no Twitter, no país, a cadeia de supermercados publicou várias notas na mesma rede social, comprometendo-se a rever a política da empresa.





@peamonteiiro O inesperado falecimento do Sr. Moisés Santos, vítima de um infarto, foi muito triste para nós do Carrefour. Sentimos muito e, por conta do ocorrido, revisitamos os protocolos para implementar a obrigatoriedade de fechamento das lojas para fatalidades como essa. — Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 18, 2020

@Lady_BBKiller Nós mudamos nossos protocolos e todas as lojas deverão ser fechadas se tivermos fatalidades como essas. O falecimento do Sr. Moisés Santos, vítima de um infarto, foi inesperado e um triste acontecimento para nós. Continuamos à disposição para apoiar a família. — Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 18, 2020

À Globo, a Carrefour Brasil escreveu, num email, que "o inesperado falecimento do Sr. Moisés Santos, vítima de um infarto, foi um triste acontecimento para todos colaboradores. O Carrefour sente muito e informa que, por conta do ocorrido, revisitou seus protocolos, implementando a obrigatoriedade de fechamento das lojas para fatalidades como essa. Assim que o prestador de serviços começou a passar mal, iniciamos os primeiros socorros e acionamos o SAMU imediatamente. Permanecemos à disposição para apoiar a família do Sr. Moisés neste momento tão difícil".

Entretanto, as autoridades brasileiras já adiantaram que vão abrir um inquérito para apurar o sucedido.

