Enquanto a Grécia ultrapassa uma nova onda de calor, no Brasil uma frente fria chega esta semana, é a mais forte do ano até então e fez as temperaturas caírem de forma acentuada nas regiões sul e sudeste.

Mundo 1

Brasil

Brasil. Neve, granizo e temperaturas negativas no sul do país

Enquanto a Grécia ultrapassa uma nova onda de calor, no Brasil uma frente fria chega esta semana, é a mais forte do ano até então e fez as temperaturas caírem de forma acentuada nas regiões sul e sudeste.

Na madrugada de terça-feira, 28, para quarta-feira, 29, houve a ocorrência de neve e granizo em algumas cidades do Rio Grande do Sul, entre elas Gramado, na Serra Gaúcha.



Segundo a Globo, a frente "fria histórica" deveria atingir a cidade de São Paulo a partir desta quarta-feira e pode trazer temperaturas negativas, especialmente para os bairros mais distantes do Centro, mas não deve provocar neve na cidade brasileira. Mas "o frio é tão intenso que até o município de São Paulo pode registrar geada, um fenômeno incomum para a cidade", lê-se.



Estudo mostra que desastres naturais estão a aumentar desde 2019 Os investigadores apontaram que 2020 foi o segundo ano mais quente desde que há registos, enquanto os cinco anos mais quentes da história ocorreram desde 2015.

Numa nota, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que no dia 19, no sul do Brasil, a temperatura mais baixa foi registada em General Carneiro, no sul do Paraná ao atingir os 5,2°C negativos. Até então, a temperatura mais baixa do ano tinha sido registada a 29 de junho (-3,9°C).





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.