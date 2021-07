Bolsonaro hospitalizado para descobrir origem de soluços

Presidente do Brasil atrasou negociação de vacina chinesa em três meses

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse esta quinta-feira que as negociações para a aquisição da vacina CoronaVAc, contra a covid-19, ficaram paradas no Brasil durante três meses, após o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ter declarado que não a compraria.