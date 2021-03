Cada vez mais isolado, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decidiu na segunda-feira mudar seis dos seus ministros, como informou através da rede social Twitter.

Brasil. Bolsonaro enfrenta crise política depois de demissão de dois ministros

Cada vez mais isolado, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, decidiu na segunda-feira mudar seis dos seus ministros, como informou através da rede social Twitter.

A meio de uma grave crise política devido ao colapso sanitário causado pelo coronavírus, o Presidente brasileiro trocou posições nos ministérios dos Negócios Estrangeiros, Defesa, Justiça, Casa Civil, Secretaria do Governo e Procuradoria-Geral da República.



O conselheiro presidencial e diplomata de carreira Carlos França, especialista em integração energética sul-americana, foi nomeado como novo ministro dos Negócios Estrangeiros em substituição de Ernesto Araújo, que pediu a demissão.

Minutos após o anúncio da saída de Ernesto Araújo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, anunciou também a demissão do cargo que detinha desde o início do governo de Bolsonaro.

A decisão do líder da extrema-direita brasileira de renovar uma grande parte do seu gabinete chega depois de o General Eduardo Pazuello ter sido afastado do cargo de ministro da Saúde a 22 de Fevereiro. Pazuello foi substituído pelo cardiologista Marcelo Queiroga no contexto da crise causada pela covid-19, que em pouco mais de um ano matou mais de 313 mil brasileiros.

Esta foi a quarta mudança ordenada por Bolsonaro na pasta da Saúde, o que evidencia uma gestão da pandemia considerada por muitos de irresponsável, cujos efeitos devastadores minimizou desde o início.

