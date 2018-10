Candidato da extrema-direita chegou aos 46, 03% e o do PT obteve 29,27% dos votos. No dia 28 será o confronto decisivo.

Brasil. Bolsonaro e Haddad disputam segunda volta

Jair Bolsonaro falhou a eleição na primeira volta das presidenciais brasileiras, mas conseguiu 46,03% dos votos e disputará a segunda volta no próximo dia 28 com Fernando Haddad, do PT, uma vez que este obteve 29,27%, seguindo-se Ciro Gomes com 12,47%.

"É tempo de dar um passo para o centro e para a direita e não à esquerda. Não queremos uma Venezuela, nem voltar a 13 anos da mais profunda crise ética, política e económica. Queremos unir os casos do governo PT que jogou os negros contra os brancos, os homossexuais contra os hetero, os nordestinos contra o sul", defendeu Bolsonaro, citado pela imprensa brasileira após o anúncio dos resultados.

O discurso de Haddad foi de união entre os democratas. "Queremos unir os democratas, os que se preocupam com os pobres, a soberania nacional e a soberania popular. Há muito em jogo em 2018, como nunca houve de 1989 para cá. Na segunda volta a nossa arma será o argumento não termos mais armas, nem medo de sermos felizes".





