Depois de um relatório interno brasileiro que apontava a França como a principal ameaça militar, a embaixada do país europeu reagiu dizendo que os autores do documento têm "imaginação sem limites".

Mundo 2 min.

Brasil aponta França como principal ameaça militar

Depois de um relatório interno brasileiro que apontava a França como a principal ameaça militar, a embaixada do país europeu reagiu dizendo que os autores do documento têm "imaginação sem limites".

De acordo com a Folha de S. Paulo, a embaixada de França em Brasília afirmou, em nota publicada no Twitter, que os autores do relatório do Ministério brasileiro da Defesa em que o país europeu é citado como a principal ameaça externa ao Brasil nos próximos 20 anos têm "imaginação sem limites".

"Forças Armadas de todos os países realizam frequentemente esse tipo de exercício de análise de cenários. Entretanto, nós saudamos a imaginação sem limites dos autores desse relatório", dizem os diplomatas franceses.

A Folha revelou na sexta-feira a existência da minuta "Cenários de Defesa 2040", organizada pela Escola Superior de Guerra a partir de 11 reuniões setoriais pelo país, que ouviram 500 pessoas, a maioria, segundo envolvidos no processo, composta por oficiais.

O texto resume a discussão, na cúpula do ministério, sobre a revisão da Estratégia Nacional de Defesa, que deverá ser enviada ao Congresso dos Deputados até meio do ano.

Em quatro cenários apresentados, a França é a única ameaça constante devido à sua posição geográfica em relação à Amazónia. O país europeu possui um departamento ultramarino na região, a Guiana Francesa, que faz fronteira com o estado do Amapá.

Em 2019, no auge da crise de imagem decorrente dos incêndios florestais na região amazónica, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a internacionalização da área deveria ser discutida para garantir a sua preservação, recorda a Folha.

O ambiente de crispação envolveu até ofensas pessoais por parte do presidente Jair Bolsonaro à mulher do seu homólogo francês.

Apesar de apontarem França como uma ameaça, os analistas militares esqueceram-se de que a França também é a maior parceiro militar do Brasil. Em acordo firmado em 2009, ficou acertada a produção conjunta de 50 helicópteros, 4 submarinos convencionais e 1 nuclear.

"Se a França é de fato a futura grande ameaça à segurança nacional do país, o Brasil precisa então de rever a situação do projeto de construção do submarino de propulsão nuclear. Caso contrário, o estudo apenas serve como exercício de ficção psicadélica", avaliou o ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo Michel Temer, Hussein Kalout, investigador da Universidade de Harvard.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.