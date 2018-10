Ninguém sabe para onde se dirige o Brasil. O candidato da extrema-direita prometeu uma mudança profunda que passa por combater o crime e a corrupção e dar segurança aos habitantes das cidades. Na carteira tem as privatizações e a diminuição dos apoios da Segurança Social.

Mundo 4 min.

Brasil. A acalmia antes da guerra

Nuno Ramos de Almeida Ninguém sabe para onde se dirige o Brasil. O candidato da extrema-direita prometeu uma mudança profunda que passa por combater o crime e a corrupção e dar segurança aos habitantes das cidades. Na carteira tem as privatizações e a diminuição dos apoios da Segurança Social.

No dia seguinte às eleições presidenciais, o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, desejou, no Twitter, sucesso a Bolsonaro: “Presidente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem hoje, de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte!”. Horas depois, o recém-eleito presidente respondeu: “Senhor Fernando Haddad, obrigado pelas palavras! Realmente o Brasil merece o melhor”, escreveu Bolsonaro.

Uma pálida acalmia numa campanha eleitoral salpicada pela violência e pelas declarações incendiárias. Numa intervenção via Internet aos seus apoiantes concentrados em São Paulo, a poucos dias das eleições, o então candidato da extrema-direita deixou muito claras as suas intenções: “Perderam [o PT] ontem, perderam em 2016 e vão perder a semana que vem de novo. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria”, prometeu o candidato às presidenciais.

Mas também se dirigiu ao seu adversário: “Essa pátria é nossa. Não é desse gang que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada”, disse. “Aqui não tem mais lugar para a corrupção. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para soltar o decreto de indulto, eu vou-te dizer uma coisa: você vai apodrecer na cadeia. E brevemente você terá Lindbergh Farias [senador do PT] para jogar dominó no xadrez. Aguarde, o Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não, será para ficar alguns anos ao teu lado”.

O antigo capitão Jair Bolsonar foi eleito o oitavo presidente desde o fim da ditadura, com mais de 56,8% dos votos válidos. Teve cerca de 57,7 milhões de votos, mais dez milhões que o seu concorrente de esquerda.

Nas mil cidades menos desenvolvidas do Brasil, aquelas que figuram na parte de baixo do Índice de Desenvolvimento Humano, Haddad venceu em 975 e Bolsonaro em apenas 25. Pelo contrário, nas mil cidades mais ricas do país, aquelas que figuram no topo da lista do Índice de Desenvolvimento Humano, o resultado é quase o inverso: Bolsonaro ganhou em 967 e Haddad em apenas 33. O Brasil está dividido politicamente e nessa divisão a riqueza e a pobreza são o principal factor.

Na noite de domingo, Paulo Guedes, que será quem manda na economia no Governo Bolsonaro, já reafirmou que as prioridades são a redução do défice primário, através de um extenso programa de privatizações e cortes profundos na Segurança Social. Segundo outro nome já confirmado na equipa do novo Governo, Onyx Lorenzoni, “o primeiro grande item é a Previdência [Segurança Social]”, afirmou aos jornalistas. “O segundo é o controlo de gastos públicos, as despesas com juros”, acrescentou o futuro ministro do DEM, apontado como chefe da Casa Civil de Bolsonaro. “De aproximadamente 150 [empresas] estatais, no primeiro ano, no mínimo 50 ou nós privatizamos ou extinguimos”, postou o candidato de extrema-direita em 7 de outubro, no Facebook.

Para conseguir fazer as privatizações, Bolsonaro precisa do aval do conselho de administração das companhias e do Congresso.

Jair Bolsonaro(PSL) precisará do apoio do Congresso Nacional para cumprir parte das suas principais promessas de campanha, como flexibilizar a posse de armas de fogo, reduzir o número de ministérios e privatizar empresas estatais, cortar na Segurança Social e privatizar grande parte das empresas públicas. Uma tarefa difícil num parlamento pulverizado em 30 partidos.

A eleição de 2018 deu uma bancada importante a Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O partido do presidente, o PSL, elegeu 52 deputados – a segunda maior bancada da Câmara. O DEM, partido que se tem mostrado mais próximo do presidente eleito e que deve comandar a Casa Civil com Onyx Lorenzoni, terá 43.

Juntas, as duas bancadas somam 95 deputados, ou seja, 19% do total. Por outro lado,148 deputados de oito partidos devem fazer oposição ao novo governo – entre eles o PT, que elegeu a maior bancada: 56.

No Senado, o PSL elegeu quatro e o DEM, seis. Juntos, têm 10 senadores, 12% do total.

Os tempos difíceis virão depois. Para já é o momento das recompensas. Fundamental na vitória do candidato de extrema-direita foi a ação do juiz Sérgio Moro, ao apressar o processo de Lula, de modo a que ele não pudesse concorrer, e ao publicar na véspera da primeira volta um depoimento de um réu, um ex-ministro do PT António Palocci, garantindo que Lula sabia da corrupção.

Jair Bolsonaro afirmou na noite desta segunda-feira, em entrevista ao vivo ao Jornal Nacional da Globo, que convidará o juiz federal Sérgio Moro para ser o futuro ministro da Justiça ou o indicará para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.