Budapeste foi a cidade vencedora do European Best Destinations 2019. Braga - a única cidade portuguesa nomeada - ficou em segundo lugar, com 59.092 votos, e Metz em quarto lugar com 52.569.

Braga e Metz no top 5 dos melhores destinos europeus

Foram mais de meio milhão de pessoas de 153 países a participar na votação European Best Destinations 2019 e a eleger os 20 melhores destinos europeus do ano. Com mais de 62 mil votos, Budapeste ficou em primeiro lugar, seguida da cidade portuguesa de Braga, com 59.092 votos, e da cidade italiana Monte Isola, com 56.024.

Porto eleito como Melhor Destino Europeu 2017 A cidade do Porto foi eleita, pela terceira vez, melhor destino europeu, indica informação disponível na página da Internet desta iniciativa - "European Best Destinations", apontando que "nunca a votação foi tão unânime".

Este ano, apenas uma capital está no pódio. No top 5 ficou ainda Metz, a cidade francesa que fica a menos de uma hora de distância do Luxemburgo (de carro e comboio), com 52.569 votos, e Poznan, na Polónia, com 43.057. Já os destinos mais populares – habitualmente as capitais - ficaram no final do top 20, como é o caso de Florença, Paris, Berlim, Viena e Londres.

Lago do Santuário de São Bento da Porta Aberta

Braga é o destino com maior número de votos recebidos de fora do país, com 78% dos votos a chegar de além-fronteiras, principalmente do Brasil e Reino Unido, afirmou o responsável pela organização que gere a iniciativa, Maximilien Lejeune, ao jornal Público. Lisboa e Porto já chegaram a vencer a competição. Lisboa foi logo na primeira edição, em 2010, e Porto ficou em primeiro lugar três vezes, em 2012, 2014 e 2017.

Escadaria do Santuário do Bom Jesus do Monte

Este é “um resultado que enche de orgulho todos os bracarenses e que terá reflexos positivos no turismo e na economia local durante os próximos anos", afirmou o presidente da câmara de Braga, Ricardo Rio, em comunicado, acrescentando que este resultado "fará da cidade um destino cada vez mais obrigatório para milhões de viajantes”.

Subir a longa escadaria do Bom Jesus, descer depois pelo elevador, apreciar a vista do Santuário do Sameiro, passear pelos jardins de Santa Bárbara e pelas flores coloridas e sempre diferentes da avenida. “Braga é feita para amantes, aventureiros, foodies [apreciadores de comida], viciados em história e para aqueles que procuram novas tendências e experiências”, lê-se no site do European Best Destinations.

Catedral de Metz

Para os residentes no Luxemburgo, Metz é um dos destinos nomeados mais fácil de visitar, seja através de carro (pouco mais de 30 minutos) ou de transportes públicos, como autocarro ou comboio (a viagem dura cerca de uma hora). A cidade, no norte da França, pode ser visitada num dia. Para os apreciadores de arte, o Centro Pompidou é uma boa opção. Já mais no centro, podemos encontrar a imponente Catedral, ao lado do mercado coberto onde se vendem algumas iguarias francesas como queijos, carnes, patês, compotas, bolos e vinhos.

Le Temple Neuf, Metz

Para os restantes destinos (sem ser Paris, Bruxelas e Dinant, que podem ser feitos numa viagem de carro de cerca de duas horas), o melhor é apanhar um avião. Saiba aqui até onde pode viajar do aeroporto do Luxemburgo.