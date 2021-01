As ações repetiram-se em várias cidades francesas. A Amazon já avisou que não pretende recuar.

Braço de ferro. Franceses dizem "não" à Amazon

As ações repetiram-se em várias cidades francesas. A Amazon já avisou que não pretende recuar.

Por todo o país, centenas de pessoas levantaram-se contra a instalação de um armazém de 38 mil metros quadrados no sul de França. Os protestos foram particularmente expressivos na localidade que foi escolhida para ser a nova morada do gigante da distribuição norte-americano.

Polícia e organização diferem nos números. De acordo com as autoridades apenas 800 pessoas estiveram concentradas na região de Fournés, considerada património cultural mundial. Os manifestantes falam em 1.4oo.

A três ou a quatro dígitos, certo é que muitas centenas de pessoas formaram uma corrente humana para demonstrar a "monstruosidade" que a Amazon pretende instalar na região. A AFP fala em 14 hectares, ao longo da autoestrada. A acompanhar a mobilização in loco conta que os manifestantes prenderam vários balões de ar a 18 metros do solo para demonstrar a dimensão da obra.

De olhos postos no futuro de Fournés, os organizadores dos protestos enumeram a destruição e os impacto negativo no clima para bater o pé contra o projeto norte-americano.

"Nos últimos dois anos, os cidadãos de Fournès e arredores têm vindo a lutar contra a construção de um enorme armazém . No início estavam um pouco sozinhos contra todos, mas conseguiram parar o projcto graças aos recursos legais" ainda em curso, contextualiza Raphaël Pradeau, porta-voz nacional da Attac.

Os protestos repetiram-se em Nantes e em Ensisheim. “Denunciamos o facto de a Amazon destruir mais empregos do que aqueles que cria, e que são empregos precários que originam doenças, sobretudo em termos de problemas musculoesqueléticos”, declarou à AFP Sophie Jallier, porta-voz do coletivo que convocou este protesto.

Apesar do coro de críticas, a Amazon não arreda pé. Em comunicado, a sucursal francesa diz-se o novo "alvo" das organizações que "desejam divulgar as causas que representam". Num momento em que a economia mundial está em clara derrapagem pandémica, recorda que "mais de 11 mil empresários e comerciantes franceses dependem da Amazon para desenvolver as suas atividades e os seus empregos".





com AFP

